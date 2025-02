Seulement 3 matchs sur 11. Voilà le ratio de rencontres disputées par Giannis Antetokounmpo lors des deux dernières campagnes de playoffs des Bucks. Plombé par l’absence de son leader, Milwaukee reste sur deux éliminations au premier tour. Alors, quand le Grec a ressenti un problème au mollet il y a un peu plus de deux semaines, la prudence a été plus de mise que jamais dans le Wisconsin…

Le « Greek Freak » a manqué les six derniers matchs de son équipe, puis le All-Star Game et reprend tout juste l’entraînement. Et il compte bien ne pas précipiter un retour au jeu.

« J’ai senti une gêne au niveau de mon mollet à Charlotte, et cette année, je veux être intelligent » a-t-il expliqué aux médias mercredi. « Un de mes objectifs est d’être disponible pour les playoffs. Ma principale motivation est de prendre soin de mon corps, d’être malin. J’ai essayé de jouer mais je sentais toujours cette gêne au lendemain du match à Charlotte (le 5 février, ndlr). J’ai pensé que c’était intelligent de prendre quelques jours de repos, rentrer dans un protocole de soins, prendre soin de mon corps, remettre mon mollet en état et revenir en pleine forme. »

Une récidive de ce qui l’a contraint à rater les derniers playoffs

Si Giannis Antetokounmpo explique « aller bien » sans pour autant savoir s’il est encore à 100% de ses capacités, l’ailier-fort veut utiliser sa mésaventure de la saison passée comme une leçon.

« J’ai eu le même sentiment, la même douleur que j’ai eu avant de me blesser la saison dernière » s’est-il remémoré. « Je ne m’étais pas blessé sur le coup. J’avais ressenti cette douleur quelques jours avant, peut-être une semaine ou deux avant. Puis vous surcompensez, vous continuez de jouer, vous vous dites que le muscle va être raide, crispé, que vous allez jouer malgré ça. Mais je n’avais pas pu et je me suis blessé. Je suis plus intelligent maintenant, je veux pas me retrouver dans la même position. »

« L’intelligence« , un mot répété presque sans cesse par Giannis Antetokounmpo durant sa conférence de presse. Car s’il n’a pas la réputation d’être une star fragile comme un Joel Embiid, il compte bien aborder ses problèmes de santé avec la même précaution.

Plus de regrets, juste de l’ambition

« Je l’ai fait plus tôt dans ma carrière à de nombreuses reprises, j’ai joué malgré de nombreuses entorses de la cheville ou du genou, des problèmes de dos, des contusions à la cuisse, peu importe… Je fais avec tout » énumère Giannis Antetokounmpo. « Mais j’ai essayé l’année dernière et cela n’a rien donné de bon. Plus vous vieillissez, plus vous devenez mature. Vous apprenez à mieux connaître votre corps. Je m’étais blessé six ou sept matchs avant les playoffs la saison dernière, je ne crois pas que c’était intelligent de ma part. J’aurais pu prendre deux matchs de repos, soigner ça et être prêt pour les playoffs. Peut-être que l’on aurait gagné le premier tour, qui sait ? »

Alors tant pis si c’est sans lui que les Bucks doivent enchaîner, trouver des automatismes avec les arrivées de Kyle Kuzma ou Kevin Porter Jr, et remonter dans la hiérarchie de l’Est, avec une cinquième place provisoire à une victoire d’Indiana. « On va essayer d’avoir la meilleure position possible, et après on verra » résume un Giannis Antetokounmpo très ambitieux. « Même si on finit cinquième, je n’ai absolument aucun problème avec ça. Cela n’a pas trop d’importance à quelle place vous terminez la saison régulière. Vous avez forcément un léger avantage mais au final, vous devez battre quelqu’un de toute façon pour aller au bout. On ne pense pas à aller au premier tour, ou au deuxième tour. On veut aller au bout. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 41 35 60.8 18.8 57.7 2.3 9.9 12.2 5.9 2.4 0.8 3.4 1.3 31.8 Total 833 33 54.9 28.4 69.4 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.