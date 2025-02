Quel rôle pour Kyle Kuzma à côté du duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard ?

S’il est heureux de retrouver une équipe ambitieuse en arrivant à Milwaukee, Kyle Kuzma doit néanmoins faire sa place chez les Bucks. Pourtant, comme il a été échangé contre Khris Middleton, cela semble évident, non ? Ne doit-il pas tout simplement entrer dans les souliers laissés par le triple All-Star ?

« Ce n’est pas une comparaison entre les deux, même si c’est facile de la faire », répond le GM de la franchise, Jon Horst. « C’est surtout comment on met dans les meilleures positions nos deux meilleurs joueurs et comment les autres jouent leur rôle autour d’eux. »

C’est dit : les Bucks sont une équipe portée par un duo, avec Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, suivie d’une armée derrière les deux All-Stars. Néanmoins, l’ancien joueur des Lakers sait que l’analogie va perdurer avec l’ancien ailier de Milwaukee, champion NBA en 2021.

« Il y aura toujours des comparaisons, c’est comme ça. Au fond, c’est un business et je me fiche de l’image que je renvoie », assure Kyle Kuzma. « Je n’étais pas vraiment comment ça, je pense que ça date de mes années à Los Angeles, où j’étais parfois le bouc émissaire. J’ai la peau dure et, la plupart du temps, je m’en fous. Ce qui est important, c’est ce que les personnes dans le vestiaire pensent de moi. »

Un joueur de complément et pas une troisième star

Le champion NBA 2020 renforce donc les Bucks mais sans en garder l’esprit du « Big Three ». Jon Horst insiste encore sur ce point. « Il s’agit surtout pour lui de s’adapter, de devenir un joueur de complément, plutôt que de se voir comme le troisième homme, qui aura ses shoots etc. », précise le GM.

Kyle Kuzma, qui n’a jamais été All-Star contrairement à Khris Middleton, est-il d’accord avec les propos de son dirigeant ?

« Je n’ai jamais été un joueur qui a ses propres systèmes. Je joue au basket, c’est tout. Je trouve des moyens de marquer, sur pick-and-roll, avec des écrans », analyse l’ailier. « Je peux faire plein de choses. Je n’aurai pas 15 shoots par match. Enfin, parfois oui, puis, parfois seulement huit. Cela dépendra des rencontres. C’est comme ça que je vois les choses. »

Taurean Prince également. « Le plus important, c’est de marquer des points. Ne pas avoir un joueur comme Khris Middleton mais d’avoir un Kuzma, qui est polyvalent, ça aide Dame et Giannis. Et ça aide le coach de ne pas avoir à s’inquiéter pour impliquer tout le monde, car il sait que ça va se faire naturellement », conclut-il.

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 * All Teams 36 28 42.0 27.5 61.8 0.8 5.2 6.1 2.5 1.8 0.6 2.3 0.2 15.3 2024-25 * WAS 32 28 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 1.6 0.6 2.3 0.2 15.2 2024-25 * MIL 4 33 42.3 22.2 68.0 0.8 7.8 8.5 2.5 2.8 0.5 2.8 0.2 16.2 Total 512 31 44.9 33.4 72.4 1.0 5.3 6.4 2.7 2.1 0.6 2.2 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.