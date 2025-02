Pour son plus grand plaisir, Kyle Kuzma retrouve des ambitions chez les Bucks

« Quand j’ai entendu la nouvelle, j’étais très heureux d’être ici. Je voulais l’être car je savais que c’était un endroit où l’on pouvait potentiellement viser le titre et jouer à haut niveau. Et c’était la chose la plus importante. » Il n’y a pas que Bogdan Bogdanovic qui soit heureux d’avoir changé d’équipe récemment. Car cette déclaration, c’est celle de Kyle Kuzma, désormais joueur des Bucks.

Après avoir refusé d’être envoyé à Dallas en février 2024, l’intérieur a cette fois quitté Washington, la pire équipe de la ligue, pour rejoindre Milwaukee. Sauf accident en deuxième partie de saison, il devrait donc retrouver les playoffs, qu’il n’a plus connus depuis 2020 et 2021 avec les Lakers.

« Ça fait quatre ans donc ça fait un moment », confirme-t-il en parlant du fait de jouer dans une formation ambitieuse et compétitive. « J’étais dans un espace différent à Washington, j’avais gagné le titre donc je suis arrivé là-bas pour me trouver, pour trouver mon jeu, savoir à quel point je pouvais être bon. Et je l’ai fait. Maintenant, je suis de retour dans une situation où il faut gagner. Je me léchais les babines d’avoir l’occasion de revenir à haut niveau. »

Kyle Kuzma, qui a réalisé ses deux meilleures saisons sur le plan individuel entre 2022 et 2024, estime donc avoir aiguisé son jeu dans une faible équipe, pour désormais évoluer « avec des Hall of Famers, un coach Hall Famer, des joueurs également champions NBA dans le vestiaire ».

Pas inquiet par ses limites au shoot à 3-pts

Impatient d’évoluer aux côtés de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, doit-il enfiler l’ancien costume de Khris Middleton ou changer de rôle, notamment en étant remplaçant ?

« On n’en a pas parlé du rôle, de rien du tout. Et ce n’est pas vraiment important pour moi », répond le champion NBA 2020. « Je sais ce que je vais faire sur le terrain : jouer, avoir de l’impact. Cette histoire de titulaire ou non, on en parlera un moment ou un autre. »

Quoi qu’il arrive, il sera le troisième homme, un peu comme à Los Angeles, derrière LeBron James et Anthony Davis, et sa capacité à profiter des espaces provoqués par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard sera capitale. Son shoot à 3-pts, pas toujours très fiable (28% de réussite cette saison, 33% en carrière), va devoir devenir plus précis…

« Je n’accorderais pas trop d’importance aux pourcentages dans mon cas. On n’a jamais défendu sur moi comme si je n’étais qu’un shooteur à 33% de réussite car, si je deviens chaud, alors la soirée peut être longue », se défend Kyle Kuzma. « Les équipes ont toujours beaucoup défendu sur moi et c’est ce qui est nécessaire. C’est la gravité. Les défenses ont-elles peur que je marque ? Plus on a d’éléments comme ça, meilleure est l’attaque. Je suis capable d’avoir plus de tirs en catch-and-shoot, plus de shoots ouverts, ce que je n’ai pas toujours eu. »

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 * All Teams 34 28 41.6 28.2 60.8 0.8 5.1 5.9 2.5 1.7 0.6 2.3 0.2 15.0 2024-25 * WAS 32 28 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 1.6 0.6 2.3 0.2 15.2 2024-25 * MIL 2 30 34.6 28.6 75.0 0.5 7.0 7.5 3.0 3.0 0.5 2.5 0.5 12.5 Total 510 31 44.9 33.4 72.5 1.0 5.3 6.4 2.7 2.1 0.6 2.2 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.