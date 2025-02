Bogdan Bogdanovic heureux de rejoindre (enfin) une grosse écurie

Acteur accompli sur la scène internationale avec la Serbie, Bogdan Bogdanovic est moins heureux sur le plan collectif en NBA. Le joueur de 32 ans a certes connu une finale de conférence avec les Hawks en 2021, suivie par deux éliminations de suite au premier tour, mais il n’a pas vraiment connu de grosse écurie en 2017.

Du moins sans doute pas aussi grosse que les Clippers, actuels 7e à l’Ouest, qui s’appuient sur deux joueurs aux CV impressionnants : James Harden et Kawhi Leonard. « De futurs Hall of Famers. C’est l’un des meilleurs groupes de la ligue. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de jouer avec eux et les aider de toutes les façons possibles à gagner. Je m’adapterai à tous les rôles qu’ils me confieront », réagit le nouveau venu.

Ce dernier, échangé contre Terance Mann et Bones Hyland, se doutait qu’il allait bouger avant la « trade deadline », sans pour autant connaître la destination finale. En rejoignant les Clippers, il n’est pas déçu. « Je joue avec des joueurs plus expérimentés, je n’avais pas eu cette chance. C’était toujours avec des équipes plus jeunes. Donc je suis heureux de jouer avec une équipe expérimentée qui vise le titre », formule-t-il.

On rappellera quand même qu’il aurait pu rejoindre les Bucks de Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton juste avant leur titre, mais qu’il avait finalement refusé d’aller dans le Wisconsin.

Attendu en short mercredi pour la réception des Grizzlies, Bogdan Bogdanovic va en tout cas passer d’une association avec Trae Young à James Harden. « C’est l’un des meilleurs meneurs de tous les temps donc pour nous, shooteurs, avoir la chance de jouer avec des meneurs comme ça vous rend la tâche plus facile », complimente-t-il.

Sa pire saison en carrière

Il ajoute sur le gaucher : « James est plus expérimenté et âgé, Trae le voit comme un modèle aussi. Ils jouent de façon similaire, je peux le voir par rapport à la façon dont James distribue, lit le jeu, il a deux coups d’avance. Pour un shooteur, quand la balle te revient et que tu as ce petit espace supplémentaire, avec le timing de la passe, voilà ce qui les sépare des autres. »

Et voilà ce qui pourrait relancer le sniper, qui a connu plusieurs passages à l’infirmerie cette année, sur les bases de sa pire saison en carrière avec seulement 10 points et de sérieux soucis d’adresse (37% dont 30% de loin).

Son nouveau coach rappelle toutefois qu’il n’est pas qu’un shooteur. « Il peut jouer le ‘pick-and-roll’ et faire jouer les autres. On a besoin d’un porteur de balle et un créateur, il nous apporte cette dynamique », juge Tyronn Lue, qui devrait en faire son 6e homme attitré.

Plus souvent remplaçant que titulaire en NBA, le Serbe tourne à 14 points, 3 rebonds et 3 passes en carrière. Ivica Zubac voit ainsi chez lui « un joueur complet. Il peut faire beaucoup de choses. Il va nous aider. Quand l’équipe nous met la pression, il peut faire remonter le ballon. Il va nous apporter beaucoup. »

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0 Total 473 29 43.5 38.0 84.5 0.5 2.9 3.4 3.2 2.1 1.0 1.4 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.