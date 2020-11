L’arrivée de Bogdan Bogdanovic aux Bucks en grand danger…

Les Bucks ont misé gros pour retenir Giannis Antetokounmpo, se saignant pour récupérer Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic. Mais l’arrivée du second devait se faire par un « sign-and-trade » (en échange de Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova et DJ Wilson), et The Athletic affirme désormais que l’affaire est compromise…

Pourquoi ? Parce que le Serbe n’a jamais donné son accord à cet échange et que si les deux camps pensaient que ce serait une formalité, l’ancien du Fenerbahce n’est peut-être pas très chaud pour aller dans le Wisconsin.

Le « sign-and-trade » n’aurait pas pu être finalisé avant dimanche et les Bucks ont encore le temps de convaincre Bogdan Bogdanovic de les rejoindre. Mais le temps presse pour Milwaukee, qui doit vite connaître les intentions de l’arrière afin de s’organiser. Un refus serait en tout cas un énorme coup dur pour la franchise.