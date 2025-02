Quelle porte de sortie pour les Sixers ?

Il était clair que le vainqueur de cette rencontre allait sérieusement enfoncer l’autre. Les Bulls se sont présentés sur le parquet des Sixers avec une série en cours de six revers consécutifs. Les Sixers, eux, en comptaient une de plus et affichent désormais une dynamique actuelle de huit défaites de suite, après celle concédée face à Chicago.

Et quelle défaite… Jusqu’à 50 points de retard dans le dernier quart-temps, un écart final de 32 unités, 142 points encaissés… Les hommes de Nick Nurse ont montré leur pire visage. « L’énergie générale était vraiment mauvaise dès le début. Le fait d’avoir encaissé 39 points, presque 40, dans le premier quart-temps a donné le ton du match. Il n’y avait tout simplement pas beaucoup d’énergie, de vie ou de bonnes ondes ce soir », énumère le coach.

Cela s’est vu dans le faible investissement défensif affiché par sa formation. Avec Josh Giddey (25 points, 16 rebonds et 6 passes) à la baguette, les Bulls ont déroulé leur basket. Pas moins de six joueurs parmi les hommes de Billy Donovan ont terminé à 15 points ou plus.

« Il faut qu’on soit plus appliqués. Plus d’efforts. Plus d’énergie et plus de fierté en défense. Encore une fois, il s’agit des mêmes conversations qu’on a eues sur le manque de communication. Je suis déconcerté par la facilité avec laquelle on offre des layups dans cette ligue. Je ne comprends pas », lâche Paul George (19 points) qui a un peu surnagé dans le second quart-temps.

Paul George n’a pas d’explication

Le public du Wells Fargo Center, non plus, n’a pas compris pourquoi la défense des Sixers a joué aux portes ouvertes. Évidemment que les multiples pépins physiques – Joel Embiid absent, Tyrese Maxey blessé à un doigt, Guerschon Yabusele et Quentin Grimes touchés en cours de route… – n’aident pas, mais quand même.

« Indépendamment de qui joue ou ne joue pas, pour que ce groupe croie pouvoir être… pas même pour atteindre les playoffs, mais pour faire une poussée dans ce sens, on n’a montré aucun signe d’une équipe qui va se battre et on n’a pas les habitudes d’un champion ou ce qu’une équipe de playoffs devrait avoir », tranche Paul George.

Il ajoute : « Pour être honnête, pour l’instant, c’est un peu tiré par les cheveux. Tout ce qu’on peut faire, c’est travailler dur et essayer de continuer à nous encourager les uns les autres, mais on n’a montré aucun signe – oubliez le titre – d’une équipe en lice pour les playoffs. »

Une qualification directe pour les playoffs, objectif dont on pouvait difficilement douter à l’entame de la saison, n’est plus d’actualité depuis un moment. 12e à l’Est, les Sixers (20v-37d) ont perdu du terrain face aux Bulls (23v-35d), tandis que les Nets (21v-36d) entre les deux sont en bonne forme.

Faire une croix sur la saison ?

Alors la santé de Joel Embiid reste floue, quelque chose est-il déjà cassé chez les Sixers ? « Je ne me suis pas senti, du moins au début du match ou dans le vestiaire, comme n’importe quel autre jour de préparation à un match. Pour être honnête, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé pour qu’on encaisse 140 points à domicile contre les Bulls », peine à expliquer Paul George.

Alors que son équipe affiche sa plus mauvaise dynamique depuis 2017, Nick Nurse a dit à ses joueurs qu’il restait « beaucoup de matchs » à jouer et qu’ils devaient rester « professionnels ». « Avant toute chose, chacun doit s’interroger sur ce qu’il peut faire de mieux », réclame le coach.

Un journaliste lui demande s’il ne faudrait pas faire une croix définitive sur la saison et envoyer Joel Embiid sur la table d’opération pour son genou. « Nous n’en sommes pas encore là, nous n’en sommes pas encore là en tant que franchise », répète Nick Nurse pour finir.