Les Sixers ridiculisés à domicile par les Bulls

Les mauvaises langues diront que les Sixers ont activé le mode « tanking ». Une hypothèse difficile à contredire parfaitement au regard de l’infâme prestation livrée par les hommes de Nick Nurse face aux Bulls. Ces derniers, qui restaient pourtant sur six revers de suite, ont fait absolument tout ce qu’ils voulaient à Philadelphie (110-142).

L’absence de Joel Embiid et les multiples pépins physiques n’expliqueront pas, à eux seuls, le manque d’envie général, notamment en défense. Il faut voir avec quelle facilité Josh Giddey, le grand bonhomme de la rencontre côté Bulls, a découpé les lignes adverses. Soit pour marquer comme un grand, soit pour trouver ses coéquipiers, dont Matas Buzelis au dunk dans le second quart-temps.

Son agressivité était telle qu’à la pause, l’Australien était déjà en double-double (17 points et 10 rebonds). Et les Bulls avaient signé leur première période la plus prolifique de la saison : 75 points, contre 58 aux locaux. La suite ? Quasi impensable, mais ce sera pire ! Alors que les locaux faisaient encore illusion en première période grâce au « scoring » de Paul George, ils ont connu une désintégration complète.

Festival de airballs

Modestes 10e de leur conférence, les Bulls ont donné l’impression d’évoluer dans une classe supérieure avec leur mouvement du ballon et leurs coupes incessantes. Le Wells Fargo Center ne savait même plus s’il fallait en rire ou en pleurer en voyant Andre Drummond envoyer un « floater airball », ou Mo Bamba se prendre un « airball » sur la tête, tandis que Kevin Huerter sanctionnait à 3-points en transition, pour aggraver l’écart à 28 unités (65-93).

À l’entame du dernier quart-temps, les visiteurs comptaient bientôt 40 points d’avance (76-115). Au milieu du quart-temps suivant, Jevon Carter à 3-points offrait finalement une avance… de 50 points (86-136). Il n’y avait déjà plus grand monde en tribunes pour voir le bout du banc des Sixers sauver un semblant d’honneur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les soucis physiques s’accumulent côté Sixers. En parallèle aux soucis de genou de Joel Embiid, Tyrese Maxey a joué cette nuit avec une blessure à un doigt. Guerschon Yabusele, qui a terminé avec un rare match sans marquer, a dû quitter prématurément ses coéquipiers quelques secondes après le passage au vestiaire après avoir pris un coup au visage. Quentin Grimes est, lui, sorti avec une douleur au genou. Un beau déluge… Côté Bulls, Lonzo Ball est également rentré au vestiaire plus tôt que prévu après avoir pris un coup sur le crâne en première période.

– Billy Donovan revoit ses lignes arrières. Tandis que Josh Giddey a confirmé sa forme du moment, le coach des Bulls a décidé d’ajuster son cinq de départ en éjectant Coby White pour insérer pour la première fois Kevin Huerter. Un choix payant puisque ce dernier a signé son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, tandis que White a beaucoup apporté du banc. À confirmer bien sûr, au regard de la physionomie de cette rencontre.

– La pire série depuis 2017. Les Sixers (20v-37d) viennent-ils de faire une croix sur le « play-in » en s’inclinant face à un concurrent direct (23v-35d) ? Une chose est sûre, en s’inclinant une 8e fois de suite, les Sixers signent une série noire jamais vue depuis 2017. Le club de Philadelphie avait signé deux séries de ce genre à l’occasion du premier exercice en carrière de Joel Embiid. Les Sixers avaient bouclé cette saison-là avec 28 victoires. Vu leur méforme actuelle, ils pourraient ne pas finir beaucoup plus haut, voire même plus bas…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.