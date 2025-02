Comment Guerschon Yabusele vit-il les rumeurs de transfert ?

Les Knicks, les Celtics, les Nuggets et les Wolves feraient partie des équipes intéressées par les services de Guerschon Yabusele. Avec ses 11 points et 5.5 rebonds de moyenne en 26 minutes, le Français réalise une bonne saison et pour pas cher, n’étant payé que 2 millions de dollars. Voilà pourquoi les grosses équipes le ciblent.

Lui qui vient de réussir son retour en NBA à Philadelphie pourrait ne pas continuer l’aventure avec les Sixers, dont la saison est pour l’instant ratée en Pennsylvanie. Est-ce un problème ?

« Je suis davantage inquiet pour les résultats de l’équipe que d’être transféré », affirmait-il après la défaite face aux Celtics. « Si cela arrive, je serais dans une autre situation. Je ne veux pas trop penser à cela. Je veux simplement penser à jouer en ce moment. Je suis toujours un joueur des Sixers et j’espère le rester. »

Et s’il revenait à Boston ?

Si les rumeurs se confirment, Guerschon Yabusele se retrouverait, quoi qu’il arrive, dans une équipe compétitive et ambitieuse. Mais on n’en est pas là encore…

« J’en parlerai quand ça arrivera », écarte l’intérieur, qui insiste encore sur Philadelphie. « J’essaie de penser à mon équipe pour l’instant. On a du travail à faire, on a des hauts et des bas mais depuis quelques matches, on montre de belles choses, de l’énergie, des efforts. Je suis concentré sur les victoires à aller chercher pour revenir en play-in et essayer d’aller en playoffs. C’est notre objectif. »

S’il retrouve Boston, ce serait même un joli clin d’œil après son premier passage très modeste dans le Massachusetts. Il a d’ailleurs pris un malin plaisir à réussir son match (21 points) contre eux.

« Pas à cause d’eux, mais simplement pour moi », précise le vice-champion olympique 2024. « J’essaie de progresser chaque jour, de m’améliorer. Quant à Boston, je suis passé à autre chose. J’ai compris que la situation était différente, donc je n’ai aucune rancune contre eux. Je les remercie toujours, ils ont changé ma vie, m’ont drafté. Et avoir été écarté de la ligue, avoir connu les étapes que j’ai traversées ont fait le joueur que je suis aujourd’hui. Donc, vraiment, merci pour ça. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 46 27 51.5 40.2 71.1 1.9 3.7 5.5 2.0 2.5 0.8 1.3 0.4 11.0 Total 120 14 49.5 38.1 70.1 1.1 1.9 3.0 1.0 1.4 0.4 0.7 0.3 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.