Et si les Wolves associaient Rudy Gobert et Guerschon Yabusele…

On savait que Guerschon Yabusele était courtisé par les Knicks, les Celtics et les Nuggets, et Marc Stein annonce ce vendredi qu’il faut désormais ajouter un 4e candidat au titre. Il s’agit des Wolves, qui pourraient donc s’appuyer sur une doubleette franco-française dans la peinture en associant Rudy Gobert et Guerschon Yabusele.

Selon notre confrère, les Sixers étudient des offres incluant deux seconds tours de Draft pour éventuellement lâcher le Français, véritable révélation de l’effectif pour son grand retour en NBA. À Minnesota, le « Dancing Bear » aurait beaucoup de concurrence avec Naz Reid et Julius Randle, mais sa polyvalence et sa capacité à sanctionner de loin sont des points forts pour écarter le jeu.

Reste à savoir si les Sixers sont véritablement vendeurs puisque le « play-in », voire les playoffs, sont plus que d’actualité en raison des gros coups de mou du Magic et des Hawks. A l’Est, seules cinq formations ont un bilan au-dessus des 50%, et malgré un modeste 41% de victoires, avec 19 succès pour 27 défaites, les Sixers sont 11e, à une place du « play-in », et à quatre victoires, seulement, du 6e, Miami.