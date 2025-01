Guerschon Yabusele pisté par les Celtics, les Nuggets et les Knicks !

Avec son salaire minimum à 2 millions de dollars, Guerschon Yabusele représente l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la ligue à l’heure actuelle, le Français tournant à 10.4 points et 5.5 rebonds de moyenne.

Et son profil d’intérieur (2m03) capable d’appuyer poste bas mais également d’étirer le jeu (50% de réussite dont 39% derrière la ligne à 3-points) attire forcément les convoitises. On savait que plusieurs équipes s’intéressaient à lui, et Hoopshype précise qu’il s’agit notamment des Celtics, des Knicks et des Nuggets !

Les Sixers vont-ils lâcher la saison ?

Le « Dancing Bear » va-t-il faire son retour à Boston, qui l’avait drafté en 2016 (16e choix) sans réellement lui donner sa chance ensuite ? En tout cas, il s’agit de trois équipes du haut de tableau, lancées dans une course à l’armement à l’approche de la « trade deadline », afin de se donner le plus de chances pour le titre.

Reste tout de même à voir à quel point les Sixers sont vendeurs. Du côté de Philadelphie, on sait qu’on n’arrivera sans doute pas à retenir Guerschon Yabusele l’été prochain, et mieux vaut peut-être donc l’échanger maintenant.

Sauf que cela signifierait que le club a fait une croix sur cette saison. Or, avec ses quatre victoires consécutives, la troupe de Nick Nurse (19 victoires – 27 défaites) n’est plus qu’à une victoire de retrouver le Top 10 de la conférence Est, et donc le « play-in ». Et si Joel Embiid retrouve un jour les terrains, alors peut-être…

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 43 26 50.3 39.4 70.0 1.9 3.6 5.5 2.0 2.5 0.7 1.3 0.4 10.4 Total 118 14 48.4 37.3 69.4 1.0 1.9 2.9 1.0 1.4 0.4 0.7 0.3 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.