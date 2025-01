Plusieurs équipes s’intéressent à Guerschon Yabusele

Dans le ciel gris de Philadelphie, il y a un petit rayon de soleil, et il s’agit de Guerschon Yabusele. Revenu en NBA pour le salaire minimum, l’intérieur français fait partie des très bonnes surprises de cette saison avec 10.3 points, 5.5 rebonds, et 2 passes de moyenne. Le tout avec un très correct 39.4% à 3-points. A Philly, on est conscience d’avoir trouvé le joueur au meilleur rendement qualité/prix.

Le problème, c’est qu’ils auront toutes les peines à le conserver. Selon PhillyVoice.com, c’est à cause de leurs finances déjà dans le rouge foncé. Ainsi, l’été prochain, les Sixers ne pourront pas lui offrir plus de 20% d’augmentation, à moins d’utiliser une autre « exception » comme la « mid-level exception ». Ce qui du même coup les empêcherait de la placer sur une autre recrue.

Selon Marc Stein, les Sixers auront donc de grandes difficultés pour prolonger le Français, et plusieurs équipes, actuellement en position de qualifiées pour les playoffs, les auraient déjà contactés.

Comme la saison des Sixers est très compromise avec 17 victoires pour 27 défaites, les dirigeants pourraient le laisser filer pour se donner de l’air financièrement.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 9 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 42 26 49.8 39.4 69.2 1.9 3.6 5.5 2.0 2.6 0.7 1.3 0.5 10.3 Total 116 14 48.1 37.4 68.9 1.0 1.9 2.9 1.0 1.4 0.3 0.7 0.3 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.