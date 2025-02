Stats & Highlights | Jamal Murray explosif, les Sixers en chute libre

Les 30 équipes étant sur le pont, la nuit NBA a été chargée. Et elle a été en particulier prolifique pour Jamal Murray. Le meneur des Nuggets était sur une autre planète mercredi contre les Blazers. Il a signé son record en carrière, la quatrième plus grosse prestation de la saison au scoring avec 55 points ! Le Canadien s’est amusé, terminant à 20/36 au tir, dont 7/15 à 3-points : un récital.

Dans son sillage et celui de Nikola Jokic une fois de plus en triple-double (26 points, 15 rebonds, 10 passes), Denver signe une huitième victoire de suite, malgré les 17 points et 20 rebonds de Donovan Clingan, titulaire suite à la blessure de Deandre Ayton.

Parmi les équipes de tête, pas de mauvaise surprise non plus pour Cleveland, vainqueur autoritaire à Toronto avec un 41-17 passé dès le premier quart-temps. Dominés la veille par New York, les Pacers se sont repris pour rester dans le Top 4 de l’Est. Mais que ce fut dur pour Indiana, vainqueur à l’arraché et en prolongation chez les Wizards après avoir compté 19 points de retard. Obi Toppin et Bennedict Mathurin cumulent 59 points en sortie de banc pour résister aux 42 unités de Jordan Poole. Les Français n’ont pas brillé : 3 points à 1/8 pour Bilal Coulibaly, 9 points à 3/13 pour Alex Sarr, de retour au jeu.

Seule petite surprise de la nuit, le revers des Grizzlies chez les Clippers, décidément difficiles à manœuvrer dans leur Intuit Dome (128-114). Kawhi Leonard a joué 34 minutes, son record cette saison, et termine meilleur marqueur avec 25 points. Ja Morant était absent côté Memphis.

Cela devient en revanche de moins en moins surprenant, Philadelphie s’est encore une fois pris les pieds dans le tapis, battu à Brooklyn (100-96). Paul George est passé complètement à côté (2 points à 1/7) alors que Tyrese Maxey et Joel Embiid étaient en civil. Les Sixers concèdent un cinquième revers de rang et se font rejoindre au classement par leur bourreau du soir.

Washington – Indiana : 130-134 (a.p.)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 116 SAS 103 ORL 102 CHA 86 WAS 130 IND 134 BRO 100 PHI 96 NYK 149 ATL 148 TOR 108 CLE 131 CHI 110 DET 128 MIN 101 MIL 103 NOR 111 SAC 119 OKC 115 MIA 101 HOU 119 PHO 111 DEN 132 POR 121 UTH 131 LAL 119 DAL 111 GSW 107 LAC 128 MEM 114

Orlando – Charlotte : 102-86

Toronto – Cleveland : 108-131

Brooklyn – Philadelphie : 100-96

New Orleans – Sacramento : 111-119

Denver – Portland : 132-121

La Clippers – Memphis : 128-114

