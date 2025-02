Grâce à un 24-0, le Thunder réussit à renverser le Heat sur la fin

Pendant trois quart-temps, Miami a fait quasiment tout ce qu’il fallait faire pour faire tomber le Thunder sur son parquet. Chet Holmgren au repos, les joueurs d’Erik Spoelstra attiraient systématiquement Isaiah Hartenstein en tête de raquette pour libérer la ligne de fond, et permettre à Bam Adebayo de décoller à de multiples reprises.

Appliqués, Tyler Herro et ses coéquipiers parvenaient à maîtriser l’agressivité défensive adverse, et même donc à la prendre à revers, alors que sans l’adresse d’Aaron Wiggins et d’Isiah Joe (2/11 de loin à la fin du troisième quart-temps), Oklahoma City avait de son côté bien du mal à ouvrir des brèches…

C’est donc avec dix points d’avance (83-93) que le Heat débutait le dernier quart-temps. Sauf que les choses vont mal tourner pour Miami. Oklahoma City augmente son agressivité défensive d’un, deux voire trois crans, Tyler Herro se fait secouer physiquement par Lu Dort et le Thunder peut enfin courir et obtenir des contre-attaques.

Shai Gilgeous-Alexander sent l’odeur du sang et décoche plusieurs 3-points en première intention qui font très mal. La vague devient une marée, et c’est un 24-0 qui s’abat sur les joueurs d’Erik Spoelstra en moins de 6 minutes !

Bam Adebayo a beau arrêter l’hécatombe à 3-points, le Heat ne se remettra pas du formidable coup d’accélérateur adverse et s’incline donc finalement (115-101), pour la troisième fois de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le plan du Heat était bon. Pendant trois quart-temps, la tactique d’Erik Spoelstra a parfaitement gêné le Thunder. En évitant les pertes de balle et en prenant l’agressivité défensive d’Oklahoma City à rebours, en attirant Isaiah Hartenstein pour passer par derrière, Bam Adebayo et ses coéquipiers ont pris jusqu’à 21 points d’avance, et ils menaient encore de dix points à l’entame du dernier round…

– L’accélération du Thunder. Le problème, c’est que si certaines équipes peuvent rentrer dans de folles séries offensives, Oklahoma City peut de son côté rentrer dans de folles séries défensives. Tyler Herro et ses coéquipiers ont ainsi subi l’impact de Lu Dort et compagnie dans les six premières minutes du quatrième quart-temps, et ça s’est transformé en 24-0 qui permet à OKC de décrocher sa 44e victoire de la saison !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.