Le bon match plein d’enseignements de Donovan Clingan face à Nikola Jokic

Pour sa première saison en NBA, Donovan Clingan est assez irrégulier. Son temps de jeu n’est pas toujours important et ses statistiques suivent le même rythme. Face à Denver, et parce que Deandre Ayton a été plombé par les fautes puis par son physique et que Robert Williams III était absent, il a pu avoir 21 minutes.

Il en a pleinement profité pour établir un nouveau record personnel avec 21 points, à 9/9 au shoot en plus, et 7 rebonds. « Je pense que ça a été », livre le pivot. « J’ai fait les efforts, j’ai été bon au rebond. J’aurais aimé faire de meilleurs écrans pour libérer mes coéquipiers. »

« J’ai adoré. Il a été agressif et même défensivement, il a fait un bon travail, alors que c’est un cauchemar en face de lui. Il a fait un très bon match », se réjouit Chauncey Billups. Le cauchemar, c’est Nikola Jokic évidemment, qui a inscrit 40 points à 15/22 au shoot dans cette rencontre remportée par les champions 2023.

Apprendre à défendre seul sur la référence à son poste

Le rookie de Portland a vécu un match plein d’enseignements. Battre son record de points est toujours une bonne chose mais, dans le même temps, il a, comme tant d’autres intérieurs de la ligue, pris une leçon de la part du triple MVP serbe.

« Il faut savoir ce que ça fait de défendre sur le meilleur joueur de la ligue, parfois sans avoir d’aide défensive », analyse Chauncey Billups. « S’il veut devenir un défenseur dominant, il faut voir à quoi ça ressemble. Ce sont des leçons difficiles qu’il faut apprendre. C’est peut-être douloureux mais, croyez-moi, il va s’en souvenir. »

Donovan Clingan abonde dans ce sens. « Jokic est unique. Il est spécial, il peut marquer partout et mettre des shoots qu’on ne s’attend même pas à ce qu’il les prenne. Chaque fois qu’on peut jouer contre lui, livrer bataille face à lui, c’est une excellente expérience », conclut-il.

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 40 16 54.3 30.4 69.0 2.6 3.8 6.4 0.7 2.6 0.4 1.1 1.5 5.3 Total 40 16 54.3 30.4 69.0 2.6 3.8 6.4 0.7 2.6 0.4 1.1 1.5 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.