Malgré sept victoires de suite, les Nuggets veulent rester affamés

146 points inscrits, dont 88 dans la raquette adverse, avec 66% de réussite aux tirs. Cette nuit, face aux Blazers, les Nuggets ont signé la meilleure performance offensive de leur saison. Avec un Nikola Jokic encore gargantuesque (40 points, 8 passes et 7 rebonds), un Christian Braun proche de son record en carrière (26 points)…

Les joueurs du Colorado enchaînent ainsi une 7e victoire de suite, la meilleure série en cours au sein de la ligue. Le « Joker » met cette dynamique sur le compte d’un meilleur investissement défensif. « Avant les sept derniers matchs, on ne défendait pas bien. Peut-être parce qu’on marque énormément et facilement, on joue un peu mieux en défense… », suppose le pivot.

En plus d’afficher l’une des défenses les plus sérieuses de la ligue sur cette séquence, son équipe n’est autre que l’attaque la plus efficace de la ligue (130 points sur 100 possessions). Même si le calendrier a pu aider (déplacement chez les Hornets, double réception des Pelicans…), les voyants semblent de nouveau au vert.

« En fonction du match de mercredi soir (ndlr : nouvelle réception des Blazers), on a une chance d’avoir exactement le même bilan que l’année dernière au moment de la coupure (liée au All-Star week-end) », constate Mike Malone. Ses Nuggets avaient entamé leur pause de huit jours l’an dernier avec 36 victoires pour 19 défaites. Avec toutefois une dynamique différente à l’actuelle, avec une série de trois revers de suite.

Record de franchise égalé l’an dernier

Ce qui ne les avait pas empêchés, comme le rappelle le coach, d’aller égaler le record de franchise (hors ABA) avec 57 victoires et 25 défaites à l’issue de la saison, en date en 2013. Un signe prémonitoire pour les Nuggets de cette saison donc ?

Mike Malone se réjouit en tout cas de ce bilan compte tenu des pépins physiques que les Nuggets ont dû et doivent encore surmonter. « Je n’aurais jamais imaginé certains cinq que j’aligne pour être honnête. Mais la saison nous force à faire des choses, à nous ajuster », note le technicien qui s’appuie désormais sur le jeune Julian Strawther parmi ses titulaires.

« Les gars jouent bien. Vous regardez tous les jeunes et à quel point ils progressent, gagnent de la confiance. Les vingt matchs qu’Aaron Gordon a manqués, le fait qu’on n’ait pas Michael Porter Jr. en ce moment, ni Peyton Watson, ni Russell Westbrook… Donc c’est super », s’enthousiasme-t-il.

Son équipe reste loin de l’intouchable Thunder à l’Ouest, mais n’a plus qu’un match de retard sur les Grizzlies, actuels 2e de la conférence. Mike Malone passe ainsi consigne pour ses Nuggets : « On doit rester affamés. Je veux m’assurer que l’équipe le soit. Ne pas se satisfaire de sept victoires de suite. Restons affamés. Si on peut le rester, avant et après la coupure, on va se mettre en bonne position. On verra ce qui se passera à partir de là. »