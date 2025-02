Julian Strawther s’était excusé après sa première titularisation ratée

« Je m’excuse pour ma performance, mon langage corporel… Je n’aurais jamais imaginé ma première titularisation en NBA tourner aussi mal. » Voilà le message que Julian Strawther a envoyé à son coach Mike Malone à l’issue de son match face au Magic jeudi soir.

Envoyé dans le cinq pour la première fois depuis sa Draft l’an dernier, l’arrière des Nuggets avait rendu une mauvaise copie à 2 points (1/8 aux tirs) et 31 minutes. « Je lui ai dit ‘ Tu es bien trop dur envers toi-même et il ne s’agit jamais de toi’ », rapporte son coach.

Ce dernier, malgré sa première contreperformance, n’a pas hésité à la renvoyer dans le cinq une 2e fois de suite. C’était la nuit passée sur le parquet des Suns, alors que Michael Porter Jr. était absent. Au moment de lui annoncer la décision, « je lui ai dit ‘ Vas-y et joue ton jeu, sois présent. Si tu manques un tir, action suivante. Si tu fais une erreur, action suivante. ‘ C’était bon de le voir s’engager avec son tir. »

Pas la tête baissée

Le joueur de 22 ans a bien réagi en signant 18 points et 6 rebonds, sur la base de son plus gros volume de tir de l’année (6/15 dont 4/10 de loin). « Il est resté dans le coup. Son langage corporel, il n’a pas baissé la tête, il ne s’est pas apitoyé sur son sort », apprécie son coach qui, malgré l’écart en faveur de son équipe, lui a offert son plus gros temps de jeu de l’année (39 minutes). Sans doute pas un hasard.

« J’étais assez déçu. Évidemment, on a signé une belle victoire donc ça soulage toujours. J’étais béni d’avoir l’opportunité de me refaire une beauté pour ma 2e titularisation », note de son côté Julian Strawther. En ajoutant sur le fait de passer de remplaçant à titulaire : « C’est un peu différent, tu t’habitues à regarder le match pour le contexte des choses, sortir du banc et avoir de l’impact. Quand tu démarres, tu dois apporter de l’énergie et donner le ton d’entrée de jeu. »

Ça n’a pas raté cette nuit.

Julian Strawther Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 50 11 36.9 29.7 71.0 0.1 1.1 1.2 0.9 1.1 0.3 0.5 0.1 4.5 2024-25 DEN 52 22 43.2 36.1 82.2 0.3 1.8 2.1 1.3 2.4 0.7 0.8 0.3 9.2 Total 102 17 40.9 33.6 78.8 0.2 1.5 1.7 1.1 1.8 0.5 0.7 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.