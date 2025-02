Nikola Jokic et Michael Porter Jr. s’amusent avec le Magic

Quand Nikola Jokic ne joue pas du 4e quart-temps, c’est que la soirée s’est très bien passée pour lui et les Nuggets. La preuve cette nuit avec une large victoire face au Magic (112-90) et un MVP 2024 qui signe son 24e triple-double de la saison. Une manière de répondre à Shaï Gilgeous-Alexander, qui avait atteint la cinquantaine de points la veille.

Après un premier quart-temps équilibré, marqué par la grosse domination de Nikola Jokic (13 points déjà…), le Magic a commencé à plier sous les coups de boutoir de Michael Porter Jr. L’ailier des Nuggets est toujours en mouvement, qu’il s’agisse de se créer son « fadeaway » après un rebond offensif, de dunker ligne de fond, ou de planter un 3-points après un petit « stepback » latéral.

De 32-32, le score passe à 39-33. Aaron Gordon s’y met aussi à 3-points, et Nikola Jokic imite ses coéquipiers au bout, du bout, du corner. A la pause, Denver mène 59-50 avec 42 points du duo Jokic-Porter !

Jokic se promène…

Après la coupure, Nikola Jokic reprend son festival. C’est caviar sur caviar pour Christian Braun ou Michael Porter Jr. et l’écart atteint vite les 15 points.

Les Nuggets jouent à leur rythme, et ils alternent attaque placée et jeu rapide. Orlando est perdu, et malgré les efforts de Franz Wagner, l’écart atteint les 20 points (82-62) avec l’inévitable Michael Porter Jr. Nikola Jokic lui emboite le pas avec un panier « à la Westbrook ». Il mène le jeu, profite d’un écran, et s’en va dunker sur tout le monde ! C’est pour donner 25 points (92-67) et ce sera son dernier panier du match.

Sans Nikola Jokic, Michael Malone constate que ses joueurs n’enlèvent pas le pied de l’accélérateur. Ce sont DeAndre Jordan et Christian Braun qui prennent le relais pour offrir 30 points d’avance (102-72). La messe est dite, et les Nuggets décrochent une 5e victoire de suite (112-90).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver n’a pas bougé. Les Nuggets font partie des très rares formations à n’avoir pas bougé cette semaine. Calvin Booth, le GM, est très satisfait de ce groupe, et les Nuggets jouent leur meilleur basket de la saison depuis le retour d’Aaron Gordon.

– Une première pour Julian Strawther. Jamal Murray et Russell Westbrook absents, Mike Malone avait décidé de titulariser Julian Strawther à l’arrière, et c’était sa première dans le cinq de départ.

– KCP célébré. Parti au Magic pendant l’intersaison, Kentavious Caldwell-Pope a reçu une belle ovation, et il a eu droit à sa vidéo hommage. Champion en 2023 avec Denver, KCP ne parvient pas à retrouver sa patte à 3-points, dans une formation qui signe un affreux 5 sur 31 de loin.

