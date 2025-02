Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander s’abonne aux matches à 50 points

Il y a encore deux semaines, Shai Gilgeous-Alexander n’avait jamais inscrit 50 points dans une rencontre en NBA. Depuis, il l’a fait trois fois et, comme toujours avec lui, avec régularité. Le 22 janvier, puis le 29 et enfin le 5 février. Un par semaine, toujours le mercredi. Les pauvres Suns, après le Jazz et les Warriors, sont donc la troisième victime.

Pourtant, le All-Star avait mal commencé la partie, avec un vilain 2/7 au shoot, dont cinq tirs manqués de suite. Ce fut bien son seul moment « compliqué » de la soirée, car la suite, ce sont des paniers qui s’enchaînent. Il rejoint les vestiaires à la pause avec déjà 28 points au compteur.

Au sommet de son Art

En troisième quatre-temps, le Thunder monte d’un ou deux crans en défense et les Suns explosent. Shai Gilgeous-Alexander ajoute ainsi 18 points, puis encore 4 dans le dernier quart-temps, avant d’aller s’asseoir sur le banc. Sa feuille de statistiques est superbe : 50 points à 18/29 au shoot dont 3/7 à 3-pts, 11/12 aux lancers-francs, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et un seul ballon perdu.

Toujours avec le sourire et cette impression de facilité. « C’est toujours le plus important pour moi, peu importe le niveau : s’assurer qu’on s’amuse », livre-t-il. « C’est ainsi qu’on peut faire le maximum, peu importe ce qu’on fait. Tant qu’on s’amuse, on fait les choses bien. »

En l’espace de deux semaines et sept rencontres, « SGA » a donc réussi ses premiers matches à 50 points, pour appuyer encore plus son statut de favori pour le trophée de MVP de la saison régulière. En bon modèle de régularité qu’il est, va-t-il récidiver mercredi prochain ? Le Thunder affrontera Miami, et le Heat « new look » est prévenu…

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 47 34 53.3 35.0 89.9 0.9 4.3 5.2 6.0 2.2 2.0 2.7 1.0 32.5 Total 433 33 50.1 34.9 85.8 0.8 4.0 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.