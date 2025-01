Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander franchit enfin le cap des 50 points

Même s’il est le meilleur marqueur de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander n’est pas un « super scoreur ». Ce n’est pas un Kobe Bryant, un Michael Jordan ou même un Damian Lillard, des joueurs capables de très gros cartons. La force de SGA, c’est sa régularité autour des 30 – 35 points, mais cette nuit, il a enfin atteint la barre des 50 points. Face au Jazz, il a même signé 54 points, son nouveau record en carrière.

« Je pense que j’aurais pu en marquer beaucoup plus, et je sais que cela va sembler très prétentieux » a-t-il réagi après la victoire du Thunder. « J’ai l’impression que je n’ai pas vraiment fait un si bon match, j’ai laissé quelques points en route, mais il y a encore une marge de progression, et c’est une bonne chose. ».

Si Shai Gilgeous-Alexander estime qu’il pouvait faire beaucoup mieux, c’est parce qu’il termine la rencontre à 17 sur 35 aux tirs, dont 3 sur 10 à 3-points. Mais il ne s’est pas contenté de shooter puisqu’il ajoute 8 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Surtout, il en était déjà à 41 points à la fin du 3e quart-temps, et OKC a vraiment eu besoin de ses points dans le 4e quart-temps puisque le Jazz n’était mené que d’un point à sept minutes de la fin.

Le premier joueur du Thunder depuis 2017

C’est lui, à deux minutes de la fin, sur un « pull-up jumper » dont il a le secret, qui tue les espoirs de Utah. C’est d’ailleurs ce panier qui lui permet d’atteindre pour la première fois les 50 points.

« La boite de cookies est ouverte, et il peut y plonger les mains quand il veut » avait déclaré Mark Daigneault à propos de cette barre des 50 points. Mais ce n’est pas si simple d’atteindre ce seuil lorsque son équipe surclasse ses adversaires, et qu’on peut se permettre de rester assis dans le 4e quart-temps. Mais cette fois, c’est la bonne, et SGA devient le 3e joueur de l’histoire du Thunder à inscrire 50 points et plus. Il est le premier depuis Russell Westbrook en 2017, et l’actuel meneur des Nuggets conserve son record de franchise avec 58 points.