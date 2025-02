Nikola Jokic et les Nuggets passent la 6e à Phoenix

L’équipe la plus en forme de la ligue a encore frappé. En s’imposant largement (105-122) sur le parquet des Suns (26v-26d), les Nuggets (34v-19d) ont enregistré une sixième victoire de suite. Nikola Jokic (26 points, 11 rebonds et 9 passes) et Jamal Murray (30 points) ont été les principales explications à ce succès dans un match où les absents ont été nombreux.

Les Suns étaient notamment privés de leur meilleur marqueur Kevin Durant (cheville), mais également de Bradley Beal (gros orteil) et du héros de la veille face au Jazz, Grayson Allen (genou). Les visiteurs étaient de leur côté privés de deux titulaires : Russell Westbrook et Michael Porter Jr. (ischio-jambiers).

Ces absences ont peu pesé sur la domination générale des Nuggets dès les premières minutes de la rencontre, entre un Jamal Murray en feu pour démarrer derrière l’arc et un Jokic enchaînant entre les phases de distribution et de puissance poste bas. Nick Richards ou Mason Plumlee ont pris plus d’une leçon…

En tête à la pause (55-63), les hommes de Mike Malone ont mis un coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps. Principale menace offensive adverse, Devin Booker a eu beau faire parler son jeu à mi-distance, les Nuggets se sont envolés après un magnifique alley-oop envoyé par Aaron Gordon vers Christian Braun (69-82). Puis l’inattendu Jalen Pickett a sanctionné deux fois de suite de loin, avant d’être imité par Julian Strawther.

Denver se retrouvait avec un écart confortable (81-98) au moment de démarrer un dernier quart-temps sans conséquence sur la suite des événements.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic sous les 30 minutes. En jouant une ou deux minutes de plus, nul doute que le Serbe aurait décroché une passe de plus pour signer son 25e triple-double de la saison. Raté, car le pivot n’a pas eu besoin d’être mobilisé durant le 4e quart-temps. Tandis que les trois arrières titulaires de son équipe se rapprochaient des 40 minutes de jeu, Jokic a joué un peu moins de 30 minutes. C’était seulement la cinquième fois cette saison, dans cinq larges victoires.

– Bol Bol régale le public local. Même s’il a un peu abusé du tir à 3-points dans le corner (3/10), le natif de Khartoum a signé son meilleur match de l’année et de loin. Avec 19 points (8/17), 7 rebonds et 4 contres, il s’est montré productif et a régalé le public qui l’a ovationné dès son arrivée sur le parquet : une passe dans le dos pour libérer Damion Lee à 3-points, un gros dunk en transition, un contre sur Jokic… Bol Bol, qui profite de l’absence des stars pour être mobilisé, avait déjà inscrit 12 points lors de la précédente sortie des Suns la veille.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.