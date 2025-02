Stats & Highlights | Les Cavs résistent à Jordan Poole, Grayson Allen sauve les Suns

Derrière les 45 points de Jordan Poole, son record en carrière, les Wizards ont longtemps tenu tête aux Cavs, et il a fallu que Donovan Mitchell (33 points) et Evan Mobley (27 points) haussent le ton sur la fin pour permettre à Cleveland de faire la différence. Bilal Coulibaly termine avec 16 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

En attendant Andrew Wiggins, Kyle Anderson et Davion Mitchell, le Heat a affiché toutes ses limites offensives face aux Nets, s’inclinant après n’avoir inscrit que 9 petits points dans le quatrième quart-temps du match…

Retour en douceur pour Chet Holmgren (4 points, 5 rebonds, 4 contres) alors que le Thunder a tranquillement dominé les Raptors, grâce à son duo Jalen Williams – Shai Gilgeous-Alexander et l’apport de son banc.

Enfin, malgré les 47 points de Devin Booker, les Suns ont bien failli se faire surprendre par le Jazz. Il a fallu un « buzzer beater » de Grayson Allen pour arracher la prolongation… et sécuriser la victoire.

Washington – Cleveland : 124-134

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 SAS 116 WAS 124 CLE 134 ATL 115 MIL 110 BRO 102 MIA 86 DET 125 PHI 112 OKC 121 TOR 109 PHO 135 UTH 127

Brooklyn – Miami : 102-86

Oklahoma City – Toronto : 121-109

Phoenix – Utah (a.p.) : 135-127

