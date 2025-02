De’Aaron Fox pensait avoir donné la victoire aux Spurs à Charlotte…

Le basket peut se jouer à rien. À une poignée de dixièmes de seconde près, l’ultime tir primé de De’Aaron Fox était valable, et les Spurs auraient signé un joli braquage à Charlotte. Au lieu de l’allégresse de la victoire, les Texans ont fini tête basse, écœurés d’être passés si près (et si loin) d’un deuxième succès de suite depuis l’arrivée du nouveau meneur vedette des éperons (défaite 117-116).

Élu « Clutch Player of The Year » en 2023, De’Aaron Fox ne s’est pas ménagé dans le « money time » : le nouvel artificier des Spurs a ramené les Texans à hauteur à 1:42 minute de la fin, avant de leur donner l’avantage à 7 secondes du terme, marquant ainsi les cinq derniers points de son équipe. Victor Wembanyama a également été impérial en défense avec un contre audacieux à 30 secondes de la fin sur Moussa Diabaté, d’abord sifflé avant d’être finalement considéré comme légal à la vidéo.

Un dernier tir de Miles Bridges

Ce « hold-up » était à la portée de bras des Spurs mais l’ultime tir primé de Miles Bridges, ouvert dans le corner, a fait mouche, sanctionnant l’aide d’Harrison Barnes, venu en soutien de Jeremy Sochan, dépassé par le drive de LaMelo Ball à 1,4 seconde du terme.

Trop inconstants et insuffisants dans les efforts, les Spurs ne méritaient peut-être pas mieux. Face à l’une des plus mauvaises équipes de la Grande Ligue, les protégés de l’Alamo City ont longtemps été en difficulté et sur courant alternatif. À l’image d’un Victor Wembanyama, certes en « double-double » mais visiblement fatigué.

Et ce malgré une nouvelle ligne de stats complète : 22 points à 7/20 aux tirs, dont 1/9 à 3-points, 11 rebonds, 3 passes et 5 contres en 34 minutes.

Les hommes de Charles Lee, qui restaient pourtant sur six défaites de suite, ont, eux, livré un match solide. Des tirs en pagaille de Miles Bridges (25 points à 10/18 aux tirs) à la moisson de rebonds de Moussa Diabaté (15, dont 7 offensifs)… Les neufs joueurs entrés sur le terrain ont apporté leur contribution à la 13e victoire des Hornets en 49 matchs, mauvais élèves de la conférence Est et toujours bloqués à l’avant-dernière place.

Les Hornets essayeront de refaire un nouveau coup, chez les Pistons, dès ce soir, alors que les Spurs (12e à l’Ouest, 22 victoires – 27 défaites), également en « back-to-back », poursuivent leur « Rodeo Road Trip », chez le Magic.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Spurs encore battus dans les dernières secondes. C’est la deuxième fois en quatre matchs que les Spurs laissent la victoire leur échapper, après le tir de gagne de Bam Adebayo, la semaine dernière, pour sauver le Heat.

— Stephon Castle confirme sa montée en puissance. Les semaines passent et le n°4 de la dernière Draft impressionne encore : l’ancien meneur de UConn a encore livré un match plein, signant sa meilleure marque en NBA, avec 33 points à 10/15 aux tirs, mais également 4 rebonds et 2 passes en 31 minutes.

— Les Hornets dans le combat. Victorieux de la lutte aux rebonds (58 prises à 50), ils ont su s’offrir 27 points sur deuxième chance, contre 9 pour les Spurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.