Bam Adebayo terrasse les Spurs au buzzer !

Vainqueurs la veille des Bucks, les Spurs chutent à nouveau. Victor Wembanyama n’est pas là pour ce back-to-back, et le Heat en profite pour s’imposer 105-103 sur un shoot au buzzer de Bam Adebayo. Au même endroit que Jayson Tatum la veille face aux Pelicans.

Titularisé à la place de Victor Wembanyama, Charles Bassey est survolté en début de match et Devin Vassell se comporte en patron, par son agressivité vers le cercle et son attitude. Côté Heat, Bam Adebayo (30 pts, 12 rbds, 9 pds) tient la baraque, qu’il s’agisse de distribuer le jeu ou de scorer.

A ses côtés, Nikola Jovic fait mouche de loin. Il n’y a aucun temps-mort, et Keldon Johnson apporte tout son punch en sortie de banc. Après douze minutes, les deux formations sont toujours au coude à coude : 33-33.

Pour stopper ce rythme « hourra basket », Erik Spoelstra sort sa défense de zone, et le Heat en profite pour signer un 8-0 avec Terry Rozier (19 pts) comme élément déclencheur. À cheval sur les deux quart-temps, Miami est même sur un 11-0, et c’est Harrison Barnes qui stoppe l’hémorragie. Les Spurs essaient de jouer vite, pour éviter de se retrouver sur demi-terrain. La fin de mi-temps est débridée avec carrément un concours à 3-points, et Barnes, encore lui, limite la casse (60-56) tandis que Tyler Herro plante un 3-points juste après la sirène.

Au retour des vestiaires, on retrouve ce basket assez débridé, avec beaucoup de déchets, et la fatigue se fait ressentir côté Spurs. Les partenaires de Stephon Castle sont en retard sur les shooteurs, et Rozier donne carrément 11 points d’avance (83-72). On pense San Antonio au bord au K.O. mais Keldon Johnson (19 pts) et Jeremy Sochan lancent un 10-0 pour attaquer le 4e quart-temps avec seulement trois points de retard (85-82). Et là, changement de physionomie du match puisque les deux défenses prennent le pas sur les attaques.

Une folle dernière minute

À Miami, la défense de zone est en place, et seuls Harrison Barnes et Sandro Mamukelashvili parviennent à trouver des failles. « El Mamu » égalise même sur un And-1 (92-92), et derrière Castle fait chavirer la salle sur un dunk en contre-attaque. Les Spurs sont repassés devant (96-94). On entre alors dans une vraie guerre des tranchées, et les Spurs ne marquent plus un panier pendant quatre minutes !

Le Heat en profite pour reprendre les commandes, et la fin de match est épique. C’est Chris Paul qui égalise sur deux lancers-francs à 90 secondes de la fin (101-101). Kel’el Ware est à la claquette pour redonner l’avantage à Miami, mais Chris Paul, lui répond encore avec une merveille de « floater » !

La dernière minute est dingue. Le Heat archi-domine le rebond, et Jovic puis Herro, par deux fois, ont la balle de la gagne. Ils loupent leurs 3-points, et c’est Chris Paul qui a le sort du match entre les mains. Il joue le chrono avant de shooter à son « spot » préféré, et manquer ! Il reste cinq secondes. Temps-mort Miami, et le dernier système est pour Adebayo. A 5, 6 mètres, sans trembler, et sans Wembanyama pour le gêner, il terrasse les Spurs au buzzer !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de Wemby. Selon le staff des Spurs, Victor Wembanyama était souffrant, et pour cette raison qu’il a manqué son 6e match de la saison.

– Place au « Rodeo Trip ». Les Spurs abandonnent leur salle jusqu’à 3 mars prochain ! Ils vont débuter leur traditionnel « Rodeo Trip » avec un long périple en déplacement, mais aussi deux rencontres à Austin, qui seront comptabilisés comme des matches à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.