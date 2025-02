Avec un grand Victor Wembanyama, les Spurs surclassent les Bucks

Victor Wembanyama aurait-il de la magie entre les mains ? Le doute est bien permis, surtout après cette action de classe qu’il a offert au public du Frost Bank Center dans le 3e quart-temps : sous la pression des 24 secondes et bien marqué par Giannis Antetokounmpo, « Wemby » a envoyé une prière qui a – presque – miraculeusement fini dedans.

did he just…?! pic.twitter.com/4284BFa2v7 — San Antonio Spurs (@spurs) February 1, 2025

C’est justement au cours de cette période, remportée 45 à 30 par les Texans, que les Spurs – comptant jusqu’à 16 points d’avance (115-99) – ont pris l’ascendant sur les Bucks, pour signer leur troisième plus grosse victoire de la saison (+26, 144-118). « On a donné le ton dès le début de la deuxième mi-temps. Notre dimension physique nous a permis de nous imposer, notre exécution et notre communication ont été meilleures », se félicite Mitch Johnson.

Emmenés par un Keldon Johnson tranchant et auteur de 17 points en 12 minutes en première période, les Spurs ont d’abord dû composer sans leur star française en attaque. Ce sont ses coéquipiers, si souvent critiqués pour leur faible apport offensif, qui ont alimenté la marque.

Un duel Victor Wembanyama – Giannis Antetokounmpo qui a tenu ses promesses

Toujours très dissuasif en défense, « Wemby » a longtemps été happé, bousculé et chahuté par son homologue grec, avant de sortir de sa boite au retour des vestiaires et de gêner à, son tour, le double MVP de la NBA (2019 et 2020). Ce qui n’a pas empêché Giannis Antetokounmpo de signer une prestation XXL, de nouveau conclue sur un gros « double-double », avec 35 points à 13/23 aux tirs, 14 rebonds et 6 passes en 34 minutes.

Tir du logo, tir primé sur une jambe et contres en haute altitude, le « Frenchy » des Spurs a posé de très sérieux problèmes à Milwaukee, avec 14 points inscrits dans le seul 3e quart-temps.

Tout juste récompensé par sa première sélection au All-Star Game, il a noirci toutes les colonnes statistiques : de ses 30 points à 9/20 aux tirs en passant par ses 14 rebonds et ses 6 contres en seulement 30 minutes. Mais c’est surtout de l’autre côté du terrain qu’il a impressionné Mitch Johnson : « Il était le « quarterback » de la défense ce soir grâce à sa communication. Lorsqu’il utilise sa voix pour coordonner notre défense, il nous fait passer à un autre niveau ».

Les Bucks ont ensuite accusé le coup au début du 4e quart-temps, au point de compter une vingtaine de points de retard. Un déficit que Damian Lillard (22 points) et ses coéquipiers n’auront jamais réussi à combler. Une petite échauffourée entre le « Greek Freak » et Jeremy Sochan a animé une fin de match terne et sans réel suspense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Spurs finissent janvier sur une note positive. Distancés dans la course au « play-in », les Texans ont connu un début d’année 2025 extrêmement compliqué. Cette 4e victoire en 12 matchs permettra sans doute aux hommes de Mitch Johnson – en « back-to-back » face au Heat – d’aborder leur « rodeo road trip » dans de meilleures dispositions.

— Stephon Castle brille encore. Lorsque « Wemby » était en difficulté, c’est le « rookie » des Spurs qui a élevé son niveau de jeu. L’ancien meneur de UConn, bien soutenu par Chris Paul et Keldon Johnson, a distribué le jeu à merveille (20 points à 5/14 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes en 30 minutes). Peut-être que les rumeurs sur l’arrivée de De’Aaron Fox l’ont motivé…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.