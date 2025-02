Jayson Tatum, le spécialiste des cinq dernières secondes

Depuis cinq ans, quel est le joueur qui a inscrit le plus de paniers décisifs dans les cinq dernières secondes d’une rencontre ? Par « décisif », on qualifie un panier qui permet d’égaliser ou de prendre les commandes dans les cinq dernières secondes. Eh bien, ce n’est ni DeMar DeRozan, ni Jamal Murray, mais bel et bien Jayson Tatum.

Cette nuit, l’ailier des Celtics a inscrit un « game winner » à la dernière seconde pour permettre aux Celtics de s’imposer 118-116 face aux Pelicans.

C’est son 14e panier décisif en carrière, et donc le 11e depuis cinq ans. DeMar DeRozan en est à 9 sur la même période, suivi par Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et D’Angelo Russell (8). Sur la saison en cours, Jayson Tatum en est à trois paniers « décisifs » dans les cinq dernières secondes, et il égale Tyler Herro.

Une prise à deux trop tardive

« Les très grands joueurs réalisent de très grandes actions, et JT est un très grand joueur » résume Jaylen Brown, tandis que Kristaps Porzingis le remercie d’avoir sauvé la soirée. « JT méritait un beau panier décisif. C’était fluide, ça avait l’air bien, et il l’a fait. Il nous a fait gagner. Ces matches sont toujours sympas car ça peut basculer d’un côté, comme de l’autre, sur un tir. Mais j’aime aussi gagner de 20 ou 30 points, et ce serait bien aussi. »

Du côté de Jayson Tatum, on explique qu’on a attendu la prise à deux des Pelicans. L’ailier All-Star s’attendait à ce qu’un joueur vienne aider CJ McCollum, mais Javonte Green est arrivé trop tard…

« J’ai regardé leur coach, j’ai regardé Javonte. Il est resté sur Jrue. Donc après mes deux dribbles main droite, je me suis retourné, et j’ai trouvé mon spot ». C’est aussi simple que ça.