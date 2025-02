Stats & Highlights | Jayson Tatum sauve Boston à New Orleans

C’était moins une pour les Celtics. Pas au mieux ces dernières semaines, le champion en titre est passé tout près de la catastrophe chez l’avant-dernier de la Conférence Ouest, New Orleans.

Jamais vraiment en contrôle et sans dépasser les neuf points d’avance de toute la rencontre, Boston n’a dû son salut qu’à un tir magnifique de Jayson Tatum à 0,2 seconde du buzzer, à mi-distance et par-dessus deux défenseurs des Pelicans. Malgré l’absence de Zion Williamson, malade, et la grave blessure de Dejounte Murray en tout début de match, la franchise de Louisiane n’a pas démérité, avec 40 points de Trey Murphy III. Insuffisant toutefois, et de peu, pour faire face aux 55 points cumulés de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Pas de surprise en revanche pour les Clippers. Los Angeles a toutefois dû être vigilant jusqu’au bout chez des Hornets accrocheurs (104-112). Kawhi Leonard poursuit sa montée en puissance (21 points et 9 rebonds en 28 minutes) et a été décisif dans le quatrième quart-temps. À noter le double-double du Français Moussa Diabaté en sortie de banc de Charlotte (11 points, 14 rebonds).

Fin de série en revanche pour les Raptors, battus à la maison par Chicago (106-122) après cinq victoires consécutives. Sans Zach LaVine pour le deuxième match de rang, le cinq de départ expérimental de Billy Donovan avec quatre extérieurs a porté ses fruits, autant que le banc a été efficace (50 points) avec notamment un très bon passage de Matas Buzelis et les 17 unités de Jalen Smith.

Charlotte – LA Clippers : 104-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 LAC 112 DET 117 DAL 102 PHI 134 DEN 137 TOR 106 CHI 122 NOR 116 BOS 118 SAS 144 MIL 118 GSW 105 PHO 130

Toronto – Chicago : 106-122

New Orleans – Boston : 116-118

