Chez les Raptors, défendre plus pour gagner plus

Il faut croire que sa passe était annonciatrice d’une très mauvaise soirée. Dès la première minute de jeu, Jonas Valanciunas a voulu servir Jordan Poole qui, arrivant à pleine vitesse, a vu le ballon heurter son genou et finir en tribunes… Une action quasiment digne du Shaqtin’ a Fool.

Cette nuit à Washington, les Raptors ont clairement été aidés par les maladresses des Wizards, dans de simples transmissions de balle notamment. Mais la défense canadienne a aussi eu son mot à dire dans cette large victoire de 24 unités. « On a joué avec beaucoup d’intensité en défense, dès le début du match. Scottie (Barnes), RJ (Barrett), Davion (Mitchell) ont fait un travail énorme de pression sur le ballon », analyse Darko Rajakovic.

Cette pression sur le porteur a largement porté ses fruits : 12 des 13 joueurs des Wizards mobilisés par Brian Keefe dans la soirée ont perdu au moins une fois la balle ! Les hommes de la capitale ont perdu 25 ballons au total. Du jamais-vu pour eux cette saison et du jamais-vu non plus pour un adversaire des Raptors.

« On est focalisés en défense, ce qui nous permet de jouer en transition. Non pas qu’on marque à chaque fois, mais on gagne en confiance de ce côté du terrain », constate Bruce Brown dont l’équipe a inscrit 20 points de plus (32 à 12) que leurs adversaires après un ballon perdu.

Des joueurs impliqués

« C’est comme si tout le monde aimait la défense. En étant comme ça, on va devenir une bonne défense », déduit Davion Mitchell, dont l’impact sur Jordan Poole (3 points à 1/9 aux tirs) a été souligné. La défense semble être un thème fort chez les Canadiens, qui ont contenu les Wizards à 82 points (39% aux tirs dont 17% de loin), en ce moment. Et cela paye car la formation canadienne surfe sur une dynamique actuelle de cinq victoires de rang.

Toronto a ainsi contenu l’attaque du Magic à 93 points, celle des Hawks à 94 unités, ou encore les Pelicans à 104 points. Soit, sur 100 possessions, une moyenne de 97 points sur ces cinq matchs. Les Raptors affichent ainsi la meilleure défense de la ligue, et de loin, sur cette séquence.

« Ça démarre vraiment avec notre défense. Aujourd’hui, les gars croient vraiment en l’autre. Tout le mérite leur en revient. Ils jouent vraiment dur, ils suivent le plan de jeu. À chaque préparation, session vidéo, ils sont très impliqués, ils parlent. Ce n’est pas quelque chose qui a changé par rapport à quand ils perdaient des matchs, des matchs serrés, de lourdes défaites… Nos gars sont toujours restés ensemble. Pas grand-chose n’a changé, on ne fait que gagner des matchs ! », résume leur coach.

Et cela pourrait continuer car son équipe accueille les Bulls vendredi.