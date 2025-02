Nikola Jokic gâche le record en carrière de Guerschon Yabusele…

Alors que des rumeurs évoquent un intérêt des Nuggets pour Guerschon Yabusele, le Français s’est offert un nouveau record personnel avec 28 points face à ses possibles futurs partenaires. Mais c’est insuffisant pour prolonger la série de victoires des Sixers, qui s’inclinent 137-134 face aux champions NBA 2023.

Toujours orphelin de ses deux All-Stars, Joel Embiid et Paul George, Tyrese Maxey a choisi d’imprimer un rythme d’enfer à la rencontre. Mais le meneur des Sixers confond vitesse et précipitation, et il perd trois ballons, que les Nuggets convertissent dans la foulée. À la manoeuvre, Nikola Jokic désosse la défense par sa vision du jeu, et les Nuggets s’échappent (14-6). C’est du basket de qualité, avec des défenses à la peine, et Maxey se reprend très vite pour trouver Yabusele à 3-points ou enrhumer toute la défense sur une feinte (27-26). C’est Julian Strawther qui calme Maxey pour redonner l’avantage aux Nuggets (38-36).

Pendant que les stars se reposent, Kelly Oubre Jr. et Kyle Lowry se chargent de répondre aux remplaçants des Nuggets (51-47). Les défenses sont toujours en retard, et ça profite à Guerschon Yabusele, déchaîné à 3-points. Et lorsqu’il rate son premier tir lointain, il se rattrape tout de suite pour intercepter une passe longue de Jokic, et envoyer Oubre Jr. chercher le panier avec la faute (62-61). Après une erreur bête de Maxey, les Nuggets en profitent pour rejoindre les vestiaires avec quatre points d’avance (73-69). A la pause, Yabusele en est déjà à 18 points !

Yabusele intenable

Au retour des vestiaires, les Nuggets sont tout simplement parfaits avec un 6 sur 6 aux tirs ! Leur premier tir raté ? Un alley-oop manqué d’Aaron Gordon… Côté Sixers, un joueur explose l’écran, et c’est notre Yabusele national. Le Français est partout, qu’il s’agisse de prendre la ligne de fond ou d’écraser un alley-oop (93-90).

Il en est déjà à 28 points, et ce moment du match, il est tout simplement le meilleur marqueur de la rencontre ! Son énergie déteint sur les Sixers, qui arrachent rebond offensif sur rebond offensif. Avant le 4e quart-temps, les Nuggets mènent encore : 103-100.

Auteur d’un panier au buzzer, Ricky Council IV est déchaîné, et il vole deux ballons pour redonner l’avantage aux Sixers (107-105). Michael Porter Jr. lui répond, et Jokic impose à nouveau son rythme. Mais Eric Gordon prend le relais avec deux tirs primés, et à quatre minutes de la fin, les Sixers sont toujours en embuscade (120-117).

A l’image de la rencontre, la fin de match est superbe et Maxey inscrit huit points d’affilée pour redonner l’avantage à Philly (125-122). Son duel avec Jokic atteint des sommets, et les deux s’échangent panier sur panier. Et lorsque Maxey égalise, Jokic lui répond avec un gros 3-points (133-130). Bien servi par Jamal Murray, le Serbe enfonce le clou avec un floater saccadé dont il a le secret. Cette fois, Philly rompt, et s’incline 137-134.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maxey fait le maximum. Tyrese Maxey tient sa formation à bout de bras en 2025, et il signe un 13e match de suite à 28 points et plus, et un 4e d’affilée à 30 points et plus. Avec 42 points et 9 passes, difficile de lui reprocher quoi que ce soit.

– Westbrook blessé. Après un contact avec Ricky Council IV dans le 4e quart-temps, Russell Westbrook s’est tenu l’arrière de la cuisse. Il a rejoint les vestiaires, et on ne l’a plus revu.

