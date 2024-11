DeMar DeRozan justifie son surnom de Mister Clutch

Il a dû se dire que cela commençait à sentir le roussi. Voyant son équipe menée de 11 points à moins de 9 minutes de la fin sur le parquet des Suns, Demar DeRozan a décidé de prendre les choses en main.

Son jeu au poste s’est terminé par l’un de ses tirs les plus compliqués de la soirée, avec la planche malgré la bonne défense de Josh Okogie. Ce tir était le premier d’une très longue série qui allait permettre aux Kings de revenir dans la partie.

Fidèle à son jeu quasi anachronique dans une ligue dopée au shoot à 3-points, l’arrière a enchaîné les tirs depuis sa zone de prédilection : à mi-distance, autour de la tête de raquette. Bradley Beal ou Royce O’Neale ont eu beau lever les bras autant qu’ils le pouvaient, l’ancien joueur des Bulls a toujours trouvé la parade.

Une doublette « clutch »

Plutôt discret dans les trois quart-temps précédents, il a inscrit 16 points à 6/7 dans la dernière période du temps réglementaire. Et avec lui, Sacramento est revenu, mais a dû passer par la prolongation pour repousser les Suns.

Dans les cinq minutes supplémentaires, l’arrière a poursuivi ses séquences en isolation : il a marqué les huit premiers points de son équipe, avec deux actions à « 2+1 ». Derrière, De’Aaron Fox s’est chargé de prendre le relais. « DeRozan et Fox ont fait beaucoup de choses en fin de match et en prolongation. Ils sont allés dans leurs zones et ont rentré leurs tirs », peut constater Mike Budenholzer.

On rappellera que Fox a été lauréat du premier trophée « Clutch Player of the Year » en 2023, et que son nouveau coéquipier a terminé dauphin de Stephen Curry la saison passée (et 3e l’année précédente). L’association des deux hommes pouvait donc promettre des étincelles dans le « money time » pour les Kings.

Une maladresse oubliée

« C’est ce qu’on avait en tête. DeMar était dedans alors on s’est tourné vers lui. Et puis on s’est tourné vers Fox. Ils ont tous les deux rentré gros tir, après gros tir, après gros tir. Avoir deux gars comme ça, ça rend le travail de tout le monde plus facile, surtout dans la dernière ligne droite d’un match », savoure Mike Brown.

Ses deux hommes forts de la soirée avaient combiné un faiblard 9/30 aux tirs à l’issue du troisième quart-temps. La suite a été d’un tout autre niveau : 36 points combinés à 15/18 aux tirs ! Avec un nouveau record avec les Kings à la clé pour DeMar DeRozan (34 points à 14/25) et une soirée proche du triple-double pour son meneur (21 points à 10/23, 11 rebonds et 8 passes sans perdre de ballon).

« DeMar nous a vraiment portés pendant une bonne partie du quatrième quart-temps et Fox s’est montré à la hauteur quand on en avait besoin en prolongation. On s’est accroché et on a trouvé le moyen de gagner », se félicite Kevin Huerter.

Le tout dans l’antre du joueur le plus « clutch » de ce début de saison, mais sur la touche cette nuit, Kevin Durant.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 9 38 52.0 34.8 86.7 0.6 3.1 3.7 4.1 1.4 1.9 2.1 0.4 24.2 Total 1119 35 46.9 29.7 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.0 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.