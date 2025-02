Pour la première de Kyle Kuzma, les Bucks se font retourner par les Hawks

Alors que les Hawks ont dit adieu à Bogdan Bogdanovic et De’Andre Hunter et qu’ils attendent encore leurs recrues de la « deadline », les Bucks débutent la vie avec Kyle Kuzma à la place de Khris Middleton.

Toujours sans Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et ses coéquipiers démarrent doucement mais ils prennent feu dans le deuxième quart-temps ! En sortie de banc, Gary Trent Jr. et Kyle Kuzma allument la mèche de loin et les visiteurs réussissent leurs dix premiers tirs extérieurs du deuxième quart-temps, pour prendre le large.

Tout le monde se joint à la fête, d’autant que Milwaukee récupère aussi les rebonds offensifs sur les rares ratés, et la troupe de Doc Rivers rejoint donc les vestiaires avec une belle avance (73-55).

L’écart monte jusqu’à +21 (76-55) au retour des vestiaires… avant que l’adresse de loin des Bucks ne disparaisse.

Collectivement, Trae Young et ses camarades vont donc revenir pour reprendre le contrôle de la partie. Loin d’être souverains, ils trembleront quand même jusqu’au bout face aux quelques réussites de Damian Lillard et Gary Trent Jr. Mais les options étaient trop limitées pour les Bucks, qui s’inclinent (115-110) finalement logiquement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyle Kuzma fait du Kyle Kuzma. Utilisé en sortie de banc, le dernier arrivé devrait intégrer le cinq majeur à terme, selon Doc Rivers. Pour sa première, il a fait ce qu’il faisait chez les Wizards, à savoir prendre des tirs compliqués, souvent en isolation. Bilan final : 12 points à 4/13, plus 7 rebonds en 24 minutes.

– L’adresse, ça va et ça vient… Avec un 19/50 à 3-points, les Bucks signent un joli 38% de réussite à l’extérieur dans ce match. Le problème, c’est qu’ils le doivent au 10/10 qu’ils ont réussi au début du deuxième quart-temps. Le reste du temps, l’adresse les a fuis, et comme ils n’avaient pas beaucoup d’autres solutions…

– Mouhamed Gueye se montre. Le visage des Hawks a pas mal changé lors de la « trade deadline », et Mouhamed Gueye pourrait en profiter. Le Sénégalais signe en tout cas une belle performance lors de cette rencontre face aux Bucks, avec 15 points à 6/11 au tir, 11 rebonds, 4 contres et 2 interceptions en 23 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.