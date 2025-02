Avec Jimmy Butler, Jonathan Kuminga a un « nouveau professeur »

Considéré comme l’un des hommes de base de l’avenir des Warriors depuis sa Draft en 2021 (7e position), « l’élève » Jonathan Kuminga va maintenant pouvoir recevoir les conseils d’un nouveau « maître » en la personne de Jimmy Butler (III).

Après Stephen Curry et Draymond Green, mais également Klay Thompson et Andre Iguodala par le passé, c’est donc « Jimmy Buckets » qui va prendre le parfois frustrant « JoKu » sous son aile dans les prochains mois.

« J’imagine que nous allons passer beaucoup de temps ensemble » explique justement l’ancien joueur de Miami, qui s’est vite avéré précieux pour Golden State. « J’aime l’idée que je vais rendre son job bien plus facile et qu’il en fera autant pour moi. C’est un autre joueur sur lequel [les autres équipes] vont devoir défendre et auquel elles devront prêter attention. Puis, en défense, c’est un autre [enfoiré] qui peut switcher, contester les tirs et se projeter en contre-attaque. »

Un avenir encore plus flou en Californie ?

Actuellement sur la touche depuis début janvier et, ce, au moins jusqu’à la fin du All-Star Break, Jonathan Kuminga semble lui aussi avoir hâte de pouvoir « jouer les éponges » et s’imprégner autant que possible de la manière de faire de Jimmy Butler.

« J’aime ce gars » livre l’ailier de 22 ans, qui dispute déjà sa quatrième année dans la ligue (16.8 points, 5.0 rebonds et 2.2 passes de moyenne). « C’est génial pour nous et c’est aussi génial pour moi de le côtoyer, d’essayer de lui piquer certaines choses qu’il fait. J’ai la sensation de me voir en quelque sorte en lui dans le jeu. »

Reste que l’arrivée de Jimmy Butler, qui touchera maintenant 54.1 millions de dollars en 2025/26 puis 56.8 millions de dollars en 2026/27, peut également avoir des répercussions sur le futur contrat de Jonathan Kuminga. Celui-ci sera « free agent » non protégé pendant l’été et l’argent pourrait manquer, quand on sait qu’il manquait déjà avec le plus « petit » contrat de Andrew Wiggins.

Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, a beau répéter qu’il « adore » et tient à son jeune joueur, la réalité pourrait rapidement le rattraper si l’intéressé, dont le profil n’est pas spécialement compatible avec le trio Curry – Butler – Green, réclame une trentaine de millions de dollars par an…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.