Jimmy Butler redonne de la vie à Stephen Curry et aux Warriors

Il venait de finir avec un « reverse lay-up » malgré la faute. Jimmy Butler s’est alors retourné vers son banc en pointant du doigt Stephen Curry qui, hilare comme leurs coéquipiers, gesticulait déjà. Un peu plus tôt, les deux hommes avaient déjà échangé des sourires sur le banc, après que le meneur de jeu avait pris feu dans le 3e quart-temps sur le parquet des Bulls.

C’est dire le niveau de complicité existant déjà entre eux. « Steph et moi avons beaucoup de café à boire ces prochains jours », annonce déjà le nouvel arrivant des Warriors, qui redit être « joyeux » depuis son arrivée en Californie.

Ces bons signaux se sont également fait sentir sur le terrain. Alors que les Warriors étaient très mal embarqués dans l’Illinois, comptant jusqu’à 24 points de retard, ils ont renversé la vapeur de façon spectaculaire en seconde période en s’appuyant sur leur nouveau tandem.

Stephen Curry a de nouveau flambé derrière l’arc (34 points avec 8/16 de loin), tandis Butler a joué des muscles dans la raquette. Auteur de 25 points, il n’a pris qu’un tir en dehors de la peinture et a récolté 13 passages sur la ligne des lancers-francs (11/13).

Deux styles de jeu opposés

« Il est l’exact opposé de moi, ce qui est amusant. Je tire 16 fois à 3-points, il n’en tire qu’un. Il s’est beaucoup rendu sur la ligne des lancers-francs. Il a dominé dans la raquette, j’ai dominé à l’extérieur. Des gars bossent autour de nous, ça a le potentiel d’être vraiment sympa », imagine déjà Curry.

« On dit que les opposés s’attirent de bien des façons dans la vie, et je ne pense pas que je puisse être un meilleur complément pour lui et vice versa, dans le sens où ils ne le laissent jamais (ouvert à 3-points). Il y a donc beaucoup d’espace pour tous les autres, cela me facilite le travail. Je joue en un contre un, j’ai beaucoup d’espace. Tout le monde le cherche ou cherche à le libérer, et en même temps, il cherche tous les autres. C’est génial de jouer avec quelqu’un comme ça », s’enthousiasme Butler.

Les Warriors manquaient d’un « lion » en attaque

Ce dernier, qui se dit exténué après des semaines sans jouer, a apprécié le spectacle depuis le banc : « C’est sympa à regarder à chaque fois que j’étais extrêmement fatigué, en train de retrouver mon souffle sur le banc. Jouer avec lui, voir à quel point il est intelligent, altruiste, sa façon de rentrer les tirs les plus incroyables… Il veut que ses coéquipiers réussissent, il n’y a rien de mieux. »

Ce démarrage réussi pour cette nouvelle version des Warriors paraît prometteur pour la suite. « C’est un plaisir d’avoir Jimmy dans notre équipe. C’est un joueur incroyable. Sa capacité à obtenir des fautes nous permet de régler un problème. Mais je suis le plus impressionné par son jeu de passe, cela change tout. Cela va plus loin, c’est sa présence sur le terrain. C’est un lion. C’est une force », lâche un Steve Kerr également sous le charme.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 Total 839 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.