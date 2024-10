Jonathan Kuminga ne veut plus penser à sa prolongation de contrat

Si Moses Moody a prolongé avec les Warriors juste avant la « deadline » pour le faire, Jonathan Kuminga n’est pas parvenu à un accord avec la franchise.

C’est que le Congolais de 22 ans visait le maximum, et que Golden State ne voulait pas lui offrir autant, sachant que son rôle n’est pas encore défini, et que sa complémentarité avec Draymond Green pose encore question…

« Je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet », explique-t-il à The Athletic. « Ce qui m’importe, c’est de venir ici et de jouer. Je n’y pense pas vraiment. Le moment est venu et rien n’est arrivé. Je ne m’en préoccupe donc plus vraiment. Je peux juste être moi-même et ne pas y penser. J’ai traversé tellement de choses. Beaucoup de gens ne me connaissent pas, ne savent pas ce que j’ai vécu. Il n’y a pas beaucoup de choses qui peuvent me briser ».

Un groupe plus sain ?

L’ailier (22 ans, 2m03), qui a compilé 10 points, 4 rebonds et 4 pertes de balle face aux Blazers, va donc disputer la dernière année de son contrat rookie, avant de devenir « free agent » protégé l’été prochain. C’est-à-dire que d’autres équipes pourront lui faire des offres, que les Warriors auront l’occasion d’égaler afin de le conserver.

Il va donc devoir prouver sa valeur toute la saison, au sein d’un groupe particulièrement dense…

« L’ambiance est magnifique dans le vestiaire » assure toutefois Stephen Curry. « Nous avons des gars qui sont heureux d’être ici, de jouer comme nous le faisons. Coach a fait du bon travail en expliquant la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Il faut s’y engager pleinement. Pas d’agenda personnel, pas d’égo. Plutôt des égos sains. Quand vous êtes sur le terrain, vous savez que c’est parce que vous le méritez. Mais si ce n’est pas votre soirée, vous ne pouvez pas faire chuter l’énergie de l’équipe. Je n’ai pas vu de signes de cela, et c’est très bien ».

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.