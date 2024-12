Steve Kerr exigeant et intransigeant avec Jonathan Kuminga

Quelques minutes après la victoire des Warriors sur le parquet des Timberwolves le week-end dernier, Steve Kerr a profité de sa conférence de presse d’après match pour fustiger les prises de décisions de certains de ses jeunes joueurs, qui optaient pour des tirs à mi-distance difficile plutôt que de passer la balle à un Stephen Curry ouvert.

Avant le match contre les Pacers, l’entraineur en a remis une couche, pour expliquer pourquoi son coup de gueule était nécessaire et important, malgré la victoire de son équipe.

« Nous avons gagné ce match parce que nous avons commencé à faire vivre la balle et Steph (Curry) a marqué 11 points de suite. Nous avons perdu 9 de nos 12 derniers matchs, et il y a un moment où vous devez réaliser avec qui vous jouez. Notre équipe est construite autour de Steph Curry, le meilleur shooteur de l’histoire. Il est à son meilleur quand il bouge sans ballon et c’est la raison pour laquelle nous demandons que la balle bouge, » explique-t-il.

La complémentarité avec Draymond Green pose toujours problème

Après un très bon début de saison, les Warriors ont touché le fond, notamment parce que leur attaque patauge. Les défenses adverses restent en défense stricte sur Stephen Curry, forçant ses coéquipiers à créer. Le résultat est désastreux. Cette perte d’efficacité offensive influence également leur défense car ils ne peuvent pas l’installer.

Si Steve Kerr n’avait pas directement nommé de joueurs après le match contre Minnesota, il n’était pas difficile de comprendre qu’il visait Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga. L’ailier en particulier a pris plusieurs tirs forcés contre les Wolves.

« Le message était pour toute l’équipe mais pendant le match j’ai poussé une gueulante contre deux joueurs en particulier, » confirmait Steve Kerr avant le match contre Indiana. « Il y a des possessions où prendre un tir à mi-distance est un bon choix mais les points par possession de JK sur son tir à mi-distance sont bas, et il doit progresser pour comprendre quand c’est un bon ou un mauvais choix. »

Dans sa quatrième saison avec les Warriors, Jonathan Kuminga a progressé dans de nombreux domaines mais continue par moment de manquer de discipline et d’intensité. Alors qu’il n’a pas trouvé d’accord avec Golden State cet été pour une prolongation de contrat, le prochain mois et demi jusqu’à la date butoir des transferts, le 6 février, se pose donc comme un référendum sur son présent et son avenir du côté de San Francisco.

Ses quatre saisons sous la houlette de Steve Kerr ont cependant été remplies de hauts et de bas. Il a fallu une sortie publique et une menace de demande de transfert la saison dernière pour voir l’entraineur l’insérer dans le cinq de départ et lui donner plus de temps de jeu. Cette saison, le Congolais a de nouveau débuté la saison sur le banc, derrière Draymond Green et Trayce Jackson-Davis.

La pilule a eu du mal à passer pour l’ailier mais l’absence sur blessure de Draymond Green a fini par forcer la main de Steve Kerr. Jonathan Kuminga a saisi l’opportunité pour battre son record de points contre Houston. Steve Kerr, Draymond Green, Stephen Curry et Kevon Looney ont tous annoncé qu’il était temps de maximiser les points forts de leur coéquipier… mais ça n’aura pourtant duré que cinq matchs.

Utiliser ses points forts

Avec les défaites qui se sont enchainées, Steve Kerr a de nouveau décidé de faire confiance à Draymond Green.

« J’essaie d’utiliser notre effectif pour aller chercher des victoires, pas pour aider un joueur ou un autre » s’est défendu l’entraineur. « Nous avons inséré JK dans le cinq de départ pendant 5-6 matchs pour essayer de retrouver le chemin de la victoire. Ça n’a pas fonctionné. Après le match contre Dallas, j’ai réalisé que si on voulait mettre l’accent sur la défense, nous devons avoir Draymond dans le cinq de départ. Quand vous perdez, vous essayez plusieurs combinaisons. Ce n’est pas facile pour les joueurs et une fois l’équipe stabilisée, notre rotation sera plus constante. »

Alors que les rumeurs de transfert s’intensifient pour les Warriors, il semble toujours exister une grosse différence entre ce que Steve Kerr veut de Jonathan Kuminga et le joueur que Jonathan Kuminga pense et veut être.

« Il est excellent près du cercle, il provoque des fautes, et on veut qu’il attaque le cercle. On veut aussi le voir flotter derrière l’aide, dans le ‘dunker spot’ plus souvent, et puis comme je le disais, pour son tir à mi-distance, tout dépend de la possession. Si c’est au milieu de la possession, ce n’est pas un bon tir. Si ça arrive en fin de possession, alors oui, il faut le prendre. C’est un message simple, mais c’est un message qui n’est pas toujours facile à recevoir pour les joueurs, » dit l’entraineur.

« On en parle cependant tous les jours avec toute l’équipe. Cette idée d’enchainer les ‘drive & kicks’ pour faire bouger la balle. On a passé les trois derniers jours à l’entrainement avec ce concept. Chaque joueur est différent dans sa compréhension et dans sa lecture du jeu, et on travaille avec tous les joueurs, dont JK, pour les aider, » rajoute Steve Kerr. « Je lui parle tout le temps, je lui montre des vidéos, et JK a un gros potentiel et il a beaucoup progressé depuis le début de sa carrière mais je ne vais pas m’arrêter de le coacher. C’est mon rôle, et lors des derniers matchs, sa sélection de tirs et sa prise de décision ont été pauvres et il doit progresser sur ça. »

La patience de Steve Kerr semble s’éroder petit à petit, et avec des Warriors qui essaient de maximiser les dernières années de Stephen Curry, c’est le moment ou jamais pour Jonathan Kuminga de prouver qu’il peut être un élément essentiel de cet effectif. Cette nuit, il a appliqué à la lettre les consignes de son entraineur, marquant 26 points à 9/16 aux tirs en vivant au cercle. Il a également pris 8 rebonds en 30 minutes de jeu.

Il devra toutefois inscrire ce genre de performance dans la durée lors des prochaines semaines… car sinon, ses jours à Golden State pourraient être comptés.

Propos recueillis à San Francisco.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 26 25 44.2 33.3 60.5 1.3 3.2 4.5 2.0 1.9 0.9 1.5 0.6 15.5 Total 237 22 51.1 34.0 69.1 1.1 2.9 4.0 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.