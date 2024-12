Steve Kerr le rappelle à ses jeunes joueurs : « On a Stephen Curry dans notre équipe »

Les Warriors n’ont pas évolué à leur meilleur niveau à Minnesota, c’est une certitude, néanmoins, ils sont repartis avec une victoire. Deux éléments l’expliquent très bien. Déjà, les Wolves ont été encore moins bons qu’eux. Ensuite, les Californiens ont Stephen Curry. Et ça change tout. Quand il est en bonne position, précise Steve Kerr.

Le coach de Golden State pense notamment à une action dans le « money time », où la balle va parfaitement circuler, sans dribble, pour terminer dans les mains du meneur de jeu, qui frappe à 3-pts.

« C’est ça que je veux », assure le technicien. « C’est ce qu’on essaie de transmettre aux jeunes : on a Stephen Curry dans notre équipe. Donc il faut passer le ballon, le faire circuler. Et si Curry est en bonne position très tôt dans la possession car il a pris l’avantage, alors la défense est en danger. C’est comme ça qu’on joue depuis dix ans. »

Steve Kerr va même plus loin dans son analyse, en indiquant que c’est « important pour les jeunes joueurs de comprendre qu’ils n’ont pas besoin de prendre un shoot contesté à cinq mètres avec 12 secondes à jouer sur le chronomètre des 24 secondes ».

Il pense alors à Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga, qui ont, surtout le second cité (11 points à 3/11 au shoot), parfois pris des tirs contestables. « On doit faire mieux dans ce domaine. Quand on a Stephen Curry, il faut faire des passes. Si on en fait deux ou trois, alors la défense est en difficulté. C’est un choix : soit on fait ça et on gagne des matches, soit on prend des tonnes de tirs à cinq mètres et on devient une équipe qui perd. Cela dépend de nous et on insiste sur ce point », martèle le coach.

Brandin Podziemski hermétique aux propos de son coach

Visiblement, ce discours n’est pas encore entré dans la tête des joueurs concernés. Pour s’en convaincre, il suffit de voir la réaction de Brandin Podziemski (12 points à 5/9 au shoot) face aux commentaires de son entraîneur…

« Je ne réfléchis pas vraiment, je joue surtout », répond-il. « Si je suis ouvert, je shoote. Sinon, je passe. Je sais qu’on a Stephen Curry sur le parquet, donc s’il est ouvert, je lui donne la balle. Je ne me penche pas vraiment sur ce style de messages. »

Qu’en pense le double MVP ? Veut-il être davantage servi ?

« Pour moi, et pour tous ceux qui jouent avec moi, il faut jouer avec confiance et détermination. Qu’on fasse des erreurs ne me dérange pas, tant qu’on joue avec agressivité. Ça me va », répond le joueur qui a compilé 31 points et 10 passes dans ce succès face aux Wolves. « On peut aussi parler des ajustements, des systèmes qui me permettent d’être une menace, avec ou sans le ballon, pour créer des tirs faciles. Si pendant 48 minutes, on prend plus de shoots que ceux dont le coach parle, alors on sera en bonne position. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 22 31 44.5 41.1 91.8 0.5 4.5 5.0 6.5 1.0 1.3 3.0 0.5 22.4 Total 978 34 47.2 42.5 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.