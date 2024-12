Et Stephen Curry vient crucifier les Wolves dans le « money time »

Quand Rudy Gobert inscrit les quatre premiers points des Wolves dans les presque six premières minutes d’une rencontre, ce n’est pas forcément bon signe… Minnesota commence en effet le match en proposant un spectacle pénible en attaque. Les Warriors, eux, ont au moins quelques artistes pour faire le show à 3-pts. Stephen Curry, Buddy Hield et Jonathan Kuminga par exemple, qui permettent de prendre le contrôle du premier quart-temps (15-26).

Privés de Draymond Green, les Californiens enfoncent le clou avec un 10-0 pour commencer le deuxième quart-temps. Les Wolves mettent plus de six minutes pour trouver le chemin du cercle ! Anthony Edwards manque un dunk, puis un layup pourtant facile. Les troupes de Steve Kerr ne sont guère plus brillantes, mais elles arrivent à marquer à 3-pts de temps en temps, pour se donner de l’air (37-50).

Il faut attendre le milieu du troisième acte pour voir Minnesota réagir. Julius Randle défend plus et mieux et l’énergie semble revenir dans le groupe. Mike Conley, Naz Reid, Julius Randle et Anthony Edwards parviennent enfin à marquer derrière l’arc et l’écart diminue. Les joueurs de Chris Finch passent même furtivement devant, dans une fin de quart-temps débridée, mais les Warriors sont toujours aux commandes (75-79).

Comme son équipe, Anthony Edwards affiche un meilleur visage et ses deux paniers primés de suite le prouvent. Mais les Wolves laissent des rebonds offensifs aux Warriors, qui peuvent attendre tranquillement le « money time » pour cueillir ce match. Stephen Curry s’en charge avec trois paniers à 3-pts de suite. Victoire, assez logique sur l’ensemble, des champions 2022 (103-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry évidemment. Il a très bien rebondi après son match totalement manqué contre Memphis, sans le moindre panier marqué. Assez discret et un peu maladroit dans cette rencontre, il a patiemment attendu le bon moment pour frapper : les dernières minutes. Ses trois paniers primés de suite ont tué les Wolves. Le MVP des Finals 2022 repart de Minneapolis avec 31 points et 10 passes.

– Un dernier quart-temps difficile pour un bon Rudy Gobert. Pendant de longues minutes, il a été le meilleur joueur offensif de son équipe. Ce qui n’est pas une habitude, ni une bonne nouvelle pour Minnesota. Le preuve : ses 18 points sont sa deuxième marque de la saison. Malheureusement, en dernier quart-temps, il a manqué de justesse. Déjà, il lâche trois lancers-francs, et c’est toujours dommageable dans un match serré. Ensuite, Trayce Jackson-Davis a souvent pris le meilleur sur lui et les Warriors ont pu gober des rebonds offensifs. Sur un des paniers à 3-pts de Curry, il est aussi très en retard sur l’écran et laisse le meneur de jeu tout seul.

– Vos papiers d’identité s’il vous plaît… Anthony Edwards se plaignait du manque d’identité offensive de son équipe en ce moment. Ce match ne va pas le rassurer… La première mi-temps fut catastrophique avec 9 ballons perdus, 27% de réussite au shoot et de longues, très longues, trop longues, minutes sans panier. Mais l’arrière est aussi le premier concerné : il était à 1/9 au shoot à la pause et termine avec un vilain 6/20 au compteur. Clairement, il a un peu sauvé sa prestation et ses statistiques avec son dernier acte et son duel, perdu, face à Stephen Curry.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.