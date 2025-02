En passant du Heat aux Warriors, Jimmy Butler n’a pas seulement changé de conférence. L’arrière All-Star a aussi changé de numéro, et de « nom ». Cette nuit, face aux Bulls, on a donc eu la confirmation qu’il avait décidé de porter le numéro 10, en hommage à Neymar. En revanche, ce qu’on a vraiment découvert, c’est ce choix d’ajouter « III » à côté de son patronyme.

« C’est parce que je suis le 3e du nom, et cela fait un an que mon père est décédé » a-t-il expliqué. « C’était un gros changement pour moi de le faire, et de prendre conscience que je suis son fils. J’en suis très reconnaissant, et c’est pour ça que je suis désormais Butler III ».

Après la rencontre, la recrue des Warriors a rendu hommage à son père, mais aussi semble-t-il son épouse.

one year. since I lost my pops. love you and miss you so much! ❤️ HAPPY BIRTHDAY to a HELLA GOOD FRIEND/MOTHER/WIFE, (you know who you are)… and a damn DUB for DUB NATION ! life is so good right now. pic.twitter.com/qs2y7Ulljq

— Jimmy Butler (@JimmyButler) February 9, 2025