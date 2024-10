C’est donc à partir de ce 9 octobre que la série « Starting 5 » est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Inspirée de la série « Quarterback », elle dévoile le quotidien de LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler et Domantas Sabonis au cours de sa première saison.

Comme pour les productions sur la Formule 1 ou le cyclisme, l’idée est donc d’aller derrière le décor, dans les moments plus intimes des basketteurs, notamment auprès de leurs proches.

Les premiers épisodes sont toutefois très « grand public » et finalement très « sous contrôle ». Au final, les dix épisodes ont surtout l’air d’être fait pour que le maximum d’abonnés Netflix puissent s’y intéresser, ce qui n’est évidemment pas illogique, mais qui laissera sans doute ceux qui suivent vraiment la NBA sur leur faim.

À noter d’ailleurs qu’il vaut mieux éviter de regarder la série en version française…

Produite par les sociétés « SpringHill Company » de LeBron James et son associé Maverick Carter, « Omaha Productions » de Peyton Manning et « Higher Ground » de Barack et Michelle Obama, « Starting 5 » n’a pour le moment pas été renouvelé pour une deuxième saison.