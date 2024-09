Le trailer de « Starting 5 », la série de Netflix sur les coulisses de la NBA

Annoncée depuis janvier et disponible le 9 octobre prochain, la série « Starting 5 » de Netflix sur la NBA approche à grands pas et, pour l’occasion, la plateforme de streaming américaine a sorti son tout premier trailer. Comme attendu, on plonge dans l’univers des cinq vedettes.

Inspirée de la série « Quarterback », avec un épisode centré sur un joueur et sa vie privée, rappelons qu’elle mettra en scène LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler et Domantas Sabonis au cours de la première saison.

Produite par les sociétés « SpringHill Company » de LeBron James et son associé Maverick Carter, « Omaha Productions » de Peyton Manning et « Higher Ground » de Barack et Michelle Obama, « Starting 5 » n’a pour le moment pas été renouvelé pour une deuxième saison.