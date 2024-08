« Starting 5 », la série de Netflix sur les coulisses de la NBA arrive le 9 octobre

Annoncée en janvier, la série « Starting 5 » de Netflix sur la NBA a désormais une date de diffusion. Rendez-vous le 9 octobre. Inspirée de la série « Quarterback », avec un épisode centré sur un joueur et sa vie privée, cette première saison aura pour vedettes Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis et LeBron James.

La présence du « King » dans cette saison et cette série Netflix n’avait surpris personne puisque le champion olympique 2024 s’est associé à Peyton Manning et au couple Obama pour la production. Il s’agit plus précisément de « SpringHill Company » de LeBron James et son associé Maverick Carter, les « Omaha Productions » de Peyton Manning et « Higher Ground » de Barack et Michelle Obama.

Rappelons que la NBA propose une série au concept quasi similaire avec « Pass The Rock ». Cette série vise à faire découvrir au grand public les jeunes talents qui feront la NBA de demain. La saison passée, on pouvait y retrouver Paolo Banchero, Jalen Brunson, Chet Holmgren, Jaren Jackson Jr., Tyrese Maxey, Victor Wembanyama et Anthony Edwards. L’arrière de Minnesota, lui aussi champion olympique cet été, aura donc eu les honneurs des deux documentaires.