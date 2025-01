Il rêvait clairement d’une autre sortie. Sèchement battu par les Pacers avec les Spurs (136-98), Victor Wembanyama a conclu une semaine « incroyable » et « inoubliable » au cours de laquelle il dit avoir « ressenti beaucoup d’émotions ». Deux jours après une « soirée parfaite » où il avait inscrit 30 points, « Wemby » est apparu fatigué, frustré et impuissant.

Sans doute happé par la machine médiatique et les multiples sollicitations au cœur d’une escapade parisienne où la moindre de ses apparitions était minutieusement chronométrée. Face à un Tyrese Haliburton en mode All-Star (28 points), les Spurs ont concédé leur plus lourde défaite de la saison (-38, 136-98), plus large encore que le -28 face à Memphis (112-140), le 17 janvier dernier.

Ce séjour parisien « n’a pas de prix » pour Victor Wembanyama

« Cette semaine m’a fait énormément de bien à l’âme, plus encore à celle de l’homme que du basketteur », positive la star des Spurs, visiblement émue et touchée par l’accueil chaleureux que le peuple français lui a réservé. Pour « Wemby », ce séjour en Ile-de-France, durant lequel il a pris le temps de revoir famille et amis, « n’a pas de prix », convaincu que les Spurs « ont grandi collectivement pendant ce voyage » et que cela va les aider « à carburer pour tout le reste de la saison ».

Au revoir, Paris pic.twitter.com/OoNZfj5TG3 — San Antonio Spurs (@spurs) January 25, 2025

Repartis pour San Antonio tard dans la soirée, les Spurs auront de longues heures entre Paris et le Texas pour se faire le film de cette semaine unique qu’ils avaient longtemps imaginée. « On parle de ce road trip depuis longtemps. Mais maintenant qu’on s’en va, je suis certain qu’il (Victor) va réaliser à quel point c’était bien », pense Chris Paul, qui a, lui, passé beaucoup d’heures sur l’application Duolingo à apprendre la langue de Molière. Cette Marseillaise chantée a cappella avant le 2e match et les nombreux chants « MVP ! MVP ! » tout au long de la semaine, resteront sans doute gravés longtemps dans sa mémoire.

S’ils joueront à Paris « un nombre disproportionné de fois par rapport aux autres franchises » dans les prochaines années – dixit Adam Silver, les protégés de l’Alamo City ne sont pas assurés d’y revenir l’année prochaine. Le commissionner de la Grande Ligue a fait savoir que la NBA posera de nouveau ses valises dans une capitale européenne en 2026. Berlin et sa Uber Arena semble être en tête de liste pour doubler Paris. « Restez branchés », a lancé, cette semaine, l’homme d’affaire de 62 ans aux médias allemands.

« Une aventure sur des dizaines d’années » avec le public français

En attendant de revenir jouer devant « son » public, le « Roi Victor » a pu constater qu’il était bien empereur en son royaume. Aux quatre coins de la capitale comme dans un Bercy acquis en très grande majorité à la cause texane, le vice-champion olympique 2024 a pu mesurer sa nouvelle notoriété, cinq mois après la finale face aux États-Unis dans cette même enceinte. « Je peux encore marcher dans la rue au Chesnay sans être dérangé, mais sans doute plus à Paris », sourit Victor Wembanyama. « C’est une bonne piqûre de rappel : le public français est derrière nous. Avec lui, ça va être une aventure sur des dizaines d’années ».

L’équipe de France, « [son] maillot préféré », l’attend désormais pour le prochain championnat d’Europe (du 27 août au 14 septembre, co-organisé par la Lettonie, Chypre, la Finlande et la Pologne). À la sortie d’un entrainement en novembre dernier, « Wemby » rappelait d’ailleurs que jouer en sélection nationale tous les étés « est clairement [son] but ». Et Chris Paul de conclure : « Vous êtes chanceux de l’avoir pour de longues années, donc chérissez-le ! ».

À l’Accor Arena.