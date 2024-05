Euro 2025 : la France dans un groupe compliqué

En marge de la Coupe du monde, et un an avant les Jeux olympiques, la FIBA a effectué le tirage au sort des groupes éliminatoires pour l’Eurobasket 2025 qui se déroulera en Lettonie, Chypre, Finlande et Pologne. Tête de série, la France n’a pas été spécialement gâtée puisqu’elle est tombée dans le groupe E avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et Chypre. L’Equipe de France devra finir à l’une des deux premières places puisque Chypre, en tant que pays organisateur, est déjà qualifié pour la phase finale.

Dans les groupes sans pays organisateur, ce sont les trois premiers de chaque groupe qui sont qualifiés pour un total de 24 nations qualifiées sur 32. L’Espagne dans le groupe C, ou encore l’Italie et l’Allemagne n’ont pas été gâtées non plus.

Groupe A : Slovénie, Ukraine, Israel, Portugal

Groupe B : Italie, Turquie, Hongrie, Islande

Groupe C : Espagne, Lettonie, Belgique, Slovaquie

Groupe D : Allemagne, Monténégro, Bulgarie, Suède

Groupe E : France, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Chypre

Groupe F : Grèce, République tchèque, Pays-Bas, Grande-Bretagne

Groupe G : Serbie, Finlande, Géorgie, Danemark

Groupe H : Lituanie, Pologne, Estonie, Macédoine du Nord

Les fenêtres de qualification se déroulent en trois phases : les 19-27 février 2024, 18-26 novembre 2024 et 17-25 février 2025 avec deux matchs à jouer par chaque équipe. Ce qui signifie que la France devra se passer de Rudy Gobert, Victor Wembanyama et des autres NBAers.

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB