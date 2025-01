Victor Wembanyama : « Cette semaine va nous permettre de carburer pour la suite de la saison »

Malgré ce revers cuisant, Victor Wembanyama repartait ainsi aux Etats-Unis avec le sourire aux lèvres. « Cette semaine a été incroyable, j’ai vu ma famille. Cela a été des moments forts en émotions. J’ai été très heureux de jouer ces deux matchs à Paris au milieu d’une saison, ça n’a pas de prix. Cela va nous permettre de carburer pour la suite de la saison. Cela va grandement nous servir, collectivement, nous avons aussi grandi. »

Mitch Johnson, l’entraineur des Spurs, expliquait lui avoir mal géré le moment fort de son adversaire. « Les Pacers ont été dans le combat et on dicté le tempo toute la rencontre. Nous avons plutôt bien joué dans le 3e quart-temps mais j’ai fait une erreur en sortant trois titulaires (à la fin de la période), j’aurais dû n’en sortir qu’un. »

Le match de Tyrese Haliburton

Le technicien texan chantait d’ailleurs les louanges de Tyrese Haliburton, « un joueur incroyable. Il a rentré des tirs fantastiques. Il a fait beaucoup d’isolations mais il a mis des tirs difficiles donc il faut le féliciter. »

Évidemment, Rick Carlisle, l’entraîneur des Pacers, était d’accord.

« Beaucoup de gens ont pu voir ce que Tyrese (Haliburton) a fait à la fin du 3e quart-temps (14 points dans les trois dernières minutes de la période), il a changé le match. Avec Pascal Siakam, ce deux deux joueurs All-Star. »

Quant à Pascal Siakam, il saluait le travail collectif de son équipe pour ralentir la star de cette semaine française.

« On a fait en sorte de rendre toutes les possession dures pour Victor (Wembanyama). Myles (Turner) a fait un énorme travail sur lui mais de manière générale, toute l’équipe l’a mieux contenu. Ce n’était pas trop nous dans le 3e quart-temps mais à la fin, Tyrese (Haliburton) a eu un coup de chaud. Quand il est comme ça, c’est dur de l’arrêter. Jouer avec de l’énergie fait partie de notre identité et on l’a mieux fait ce soir. De manière plus générale, c’était une très bonne semaine, le public a été fantastique. Tout le monde a été gentil et chaleureux avec nous. »

Propos recueillis à l’Accor Arena.