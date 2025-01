Pas de NBA Paris Game en 2026 ?

L’an passé, Adam Silver avait laissé planer peu de doutes sur le fait que la NBA allait revenir à Paris en 2025. Pour l’année prochaine, c’est par contre beaucoup moins sûr…

« Ce n’est pas sûr que nous serons de retour l’année prochaine » a ainsi lâché le « commissionner » de la Grande Ligue lors d’une table ronde avec différents médias. Pas de panique, la France fait toujours partie des marchés prioritaires de la NBA, mais il pourrait y avoir une forme de roulement lors des matchs hors de la NBA.

Berlin, Londres ou Madrid aimeraient ainsi également accueillir un ou plusieurs matchs de saison régulière, alors que le Moyen-Orient pourrait aussi venir concurrencer la capitale française.

Une fenêtre « internationale » ?

« Je n’ai aucun doute sur le fait que nous jouerons d’autres matches à Paris. La question c’est de savoir si c’est la saison prochaine ou celles d’après » a ainsi nuancé Adam Silver, avant d’évoquer l’idée d’un allongement de la saison régulière, afin d’offrir une fenêtre « internationale » à de nombreuses franchises.

« Comment pourrions-nous jouer plus de matches en Europe ? On pourrait imaginer une pause dans notre calendrier aux États-Unis pour que bon nombre d’équipes voyagent en Europe, dans plusieurs villes à la fois. C’est à l’étude. Nous pourrions discuter d’ajustements, conserver 82 matches par saison régulière tout en allongeant le calendrier, ce qui permettrait plus de repos, et pourquoi pas, d’envoyer des groupes de franchises un peu partout dans le monde afin de s’y produire pendant une semaine ou plus ! »