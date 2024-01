Une affiche Spurs – Pacers pour le NBA Paris Game 2025 ?

Adam Silver n’a pas formellement confirmé l’information mais le sourire et les sous-entendus du « commissionner » étaient clairs : la NBA va ramener les Spurs en France à l’occasion du NBA Paris Game 2025 !

Ce soir, ce sont les Cavaliers et les Nets qui vont s’affronter (20h00) dans la capitale française. Une affiche qui ne scintille pas vraiment, entre deux équipes très américaines, sans immense superstar, et qui comptent de plus leurs blessés. D’ailleurs, il reste encore des places pour la rencontre (355 euros en catégorie 6…), même si Adam Silver assure que la duel se disputera à guichets fermés.

Le patron de la Grande Ligue devrait certainement avoir moins de mal à provoquer l’enthousiasme des fans français pour le NBA Paris Game de 2025, alors que la NBA et la ville de Paris négocient pour pérenniser l’évènement.

« Nous faisons tout pour ramener San Antonio … Je peux vous confirmer que nous sommes sûrs de revenir l’année prochaine », lâchait ainsi Adam Silver en conférence de presse, avant de répéter ses clins d’oeil dans la foulée. « Nous serons de retour, et une équipe en particulier a de très bonnes chances d’en être. »

D’après les informations de L’Equipe, la NBA aurait quasiment validé l’affiche de l’an prochain, avec un duel entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Pacers de Tyrese Haliburton !