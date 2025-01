Stats & Highlights | Le Thunder et les Kings trop faciles à domicile

Comme Nikola Jokic chez les Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander a noirci la feuille en trois quart-temps. Pas de triple-double mais 27 points, 10 passes et 4 interceptions pour le leader d’un Thunder, qui domine facilement les Nets (127-101). Grâce à un 9 sur 13 à 3-points en premier quart-temps, OKC a rapidement fait le break (39-19) pour ensuite gérer cette avance de 20 points. Auteur de 8 paniers à 3-points, Isaiah Joe a donné du fil à retordre à Cam Johnson, et cette victoire permet à Mark Daigneault de décrocher son billet pour le All-Star Game nouvelle formule.

Sixième rencontre et sixième victoire des Kings à domicile sous la coupe de Doug Christie. Battus la veille à San Francisco, les Wizards s’inclinent de 23 points (123-100), et c’est leur 10e défaite de suite ! Face à Domantas Sabonis (29 points, 18 rebonds), son compatriote Jonas Valanciunas a du répondant avec 23 points et 12 rebonds. Mais le Lituanien manque de soutien avec seulement 11 points chacun pour Jordan Poole et Bilal Coulibaly, à 7 sur 20 aux tirs.

Enfin, les Blazers retrouvent enfin goût à la victoire en dominant les Bulls (113-102). Après cinq revers de suite, c’est Scoot Henderson qui mène la charge avec 25 points, et c’est lui, avant la pause, qui permet de recoller au score alors que Zach LaVine et les siens avaient compté jusqu’à 15 points d’avance. En seconde période, Shaedon Sharpe et Deni Avdija prennent le relais, et c’est l’Israélien qui repousse définitivement les Bulls à une minute de la fin.

OKC – Brooklyn : 127-101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 128 SAS 107 ORL 100 DEN 113 MIL 123 PHI 109 OKC 127 BRO 101 LAC 116 LAL 102 POR 113 CHI 102 SAC 123 WAS 100

Sacramento – Washington : 123-100

Portland – Chicago : 113-102

