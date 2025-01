Les Bucks continuent d’enchaîner face à des Sixers décimés

Les soirs se suivent et se ressemblent pour Milwaukee, qui poursuit sa remontée à l’Est, et Philadelphie, qui continue pour sa part de creuser sa descente aux enfers après avoir concédé un sixième revers de suite cette nuit sur le parquet des Bucks.

Malgré le contexte clairement favorable aux locaux, Philly a fait mieux que résister en première mi-temps. Le trio Lillard-Middleton-Antetokounmpo a tenté une première échappée en passant un 11-1 en premier quart-temps (26-16), mais le collectif de Doc Rivers, encore parfois trop stéréotypé, n’a pas brillé par son efficacité. À l’agressivité, Philadelphie en a profité pour revenir, et prendre les devants sur un 15-2 entre la fin du premier acte et le début du deuxième, avec un dunk de Tyrese Maxey et un 3-points d’Eric Gordon pour porter la marque à 32-36.

Les exploits de Giannis Antetokounmpo et les 3-points de Taurean Prince et Ryan Rollins ont contribué à relancer les locaux, même si Ricky Council IV et Adem Bona ne l’entendaient clairement pas de cette oreille, entre le 3-points du premier et l’énorme dunk du second pour égaliser à 48-48.

Peu avant la pause, Milwaukee a trouvé la voie pour rentrer aux vestiaires à +9 grâce à un dunk arrière du « Greek Freak » sur un service parfait de Damian Lillard et un ultime panier de Khris Middleton (59-50).

Damian Lillard porte l’estocade

Au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo a encore dû s’employer à grands coups de dunks pour maintenir un semblant d’écart entre les deux équipes, avec également les deux paniers à 3-points de Taurean Prince. Car les Sixers refusaient d’abdiquer, s’en remettant de leur côté à l’agressivité débordante de Tyrese Maxey (37 points) et aux flèches lointaines de Ricky Council IV et Kelly Oubre Jr. pour rester dans le match (86-81).

En toute fin de troisième quart-temps, les 4 points de suite de Khris Middleton ont toutefois replacé les locaux en position de force (90-81).

Le salut des Bucks est finalement venu de l’adresse extérieure de Damian Lillard (à trois reprises) et Brook Lopez (par deux fois) pour enfin distancer les Sixers pour de bon.

« Dame Time » a fini le boulot en alignant un 5/5 au lancer-franc dans la foulée, évitant à son équipe, comme Indiana la veille, une fin de match tendu au public du Fiserv Forum (113-98). Vainqueurs 123-109, les Bucks sont bien installés dans le Top 4 de l’Est avant d’attaquer une série de huit matchs sur dix à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final de Damian Lillard. Le meneur des Bucks a dépassé la barre des 22 000 points en carrière et s’est offert un joli final pour fêter ça avec un quatrième quart-temps de haut niveau. « Dame Time » a attaqué le dernier acte sur un « step-back » en isolation avant d’enchaîner avec trois paniers à 3-points pour terminer avec 25 points dont 16 inscrits dans la dernière période. Milwaukee en avait bien besoin pour s’éviter une fin de partie laborieuse.

– L’hécatombe continue pour Philly. En « back-to-back », les Sixers s’attendaient à souffrir d’autant que la liste des blessées s’est allongée entre le match contre Indiana la veille et ce déplacement dans le Wisconsin. En plus de Kyle Lowry, Jared McCain, KJ Martin, Caleb Martin, Paul George, Guerschon Yabusele et Joel Embiid, c’est Andre Drummond qui a été déclaré forfait, touché au pied. En conséquence, Nick Nurse a présenté un nouveau cinq majeur. C’est déjà le 26e cinq différent depuis le début de saison….

– Adem Bona marque son territoire. Les absences combinées de Joel Embiid et Andre Drummond ont permis à Adem Bona de voir à nouveau le parquet. Auteur de son meilleur match la veille face à Indiana (12 points à 5/5 au tir), l’ancien pensionnaire d’UCLA en a encore profité pour se montrer. Le pivot cette fois auteur de 10 points à 4/4 au tir s’est surtout distingué par son dunk monstrueux en première mi-temps pour égaliser à 48-48, alors que Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez se tenaient devant lui !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.