Avant Paris, les Spurs prennent une claque à Miami

Avant de s’envoler pour Paris, où ils disputeront deux matchs contre les Pacers, les Spurs se déplaçaient d’abord à Miami, où Jimmy Butler était encore en tenue. Victor Wembanyama, qui s’apprête à vivre une semaine très chargée médiatiquement et émotionnellement, n’est en tout cas pas parvenu à briller énormément (21 points, 10 rebonds), contrairement au rookie Kel’el Ware, qui n’a pas arrêté de se mettre en évidence (25 points, 8 rebonds).

D’autant que le Heat pouvait aussi compter sur Duncan Robinson (21 points), Terry Rozier (20 points, 5 passes), Tyler Herro (18 points, 7 passes, 6 rebonds), Nikola Jovic (14 points, 5 passes) ou encore Jaime Jaquez Jr. (12 points, 6 rebonds, 3 interceptions) pour faire souffrir collectivement San Antonio.

Victor Wembanyama parti sur les chapeaux de roue en attaque, les Spurs démarrent fort et prennent vite une dizaine de points d’avance, car le Heat peine notamment à trouver de la réussite à 3-points. C’est alors que les choses s’équilibrent grâce à l’activité sous les panneaux de Kel’el Ware. Un 20-2 renverse totalement la vapeur, car les Floridiens (le tandem Duncan Robinson – Terry Rozier, plus particulièrement…) alignent autant les paniers primés que les rebonds offensifs et donc les points en seconde chance. Les Texans sont quant à eux en pleine galère collectivement et la mi-temps tombe ainsi à pic (46-41).

San Antonio continue de se casser les dents sur la défense floridienne après la pause. Il faut dire que l’association Bam Adebayo – Kel’el Ware fonctionne à merveille pour limiter l’influence de Victor Wembanyama et, autour d’elle, Duncan Robinson et Tyler Herro se régalent dans les espaces en poussant le rythme. L’écart grimpe sans s’arrêter et le seul Devin Vassell n’y peut pas grand-chose devant l’insolence à 3-points de Robinson et tout Miami. Après trois quarts-temps, la messe semble déjà dite (92-68).

Malgré un léger sursaut d’orgueil en début de dernier acte, les Spurs doivent se rendre à l’évidence : ils s’envolent pour Paris avec une nouvelle défaite dans la valise (128-107) et des doutes qui s’installent de plus en plus dans leurs têtes.

À RETENIR

– La réaction de Miami. Fessé par les Nuggets il y a deux jours, le Heat se devait de rebondir et, malgré une entame ratée, les hommes de Erik Spoelstra sont parvenus à proposer une prestation collective aboutie de chaque côté. Notamment lors des second et troisième quarts-temps, qui ont vu les Floridiens infliger un… 72-38 aux Spurs ! Entre une adresse à 3-points retrouvée, une bataille intérieure dominée et une maîtrise du tempo de la rencontre, tout allait pour le mieux à South Beach où l’on en aurait presque oublié –le temps d’un soir tout du moins– le feuilleton Jimmy Butler…

– « Super » Ware sort de sa boîte. Si Terry Rozier et Nikola Jovic ont également séduit en sortie de banc, impossible de ne pas citer l’apport du rookie Kel’el Ware en sortie de banc. Sa taille et sa mobilité ont fait des dégâts de chaque côté, Erik Spoelstra n’hésitant carrément pas à le faire commencer au côté de Bam Adebayo après la pause, quand il a vu combien c’est lui qui a remis Miami à l’endroit en première mi-temps. Tactique des « Twin Towers » payante face à la « Tour Eiffel » des Spurs et on observera maintenant si elle sera reproduite plus souvent.

– Un voyage à Paris pour relancer San Antonio ? Défaits à six reprises lors de leurs sept derniers matchs, les Spurs vivent là leur premier vrai coup de mou de la saison. Autant dire que leur semaine en France va leur faire beaucoup, beaucoup de bien, puisqu’elle leur permettra de souffler après ces multiples sorties sans relief depuis le passage à 2025. L’envie de jouer a disparu et la zone du « play-in » s’éloigne, tandis que Mitch Johnson semble à court d’idées sur son banc pour inverser la tendance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.