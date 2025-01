Les Nuggets dominent le Magic sans forcer

Le match démarre doucement. Le Magic se montre avec quelques shoots primés face à des Nuggets qui mettent quelques minutes à entrer dans la partie et à défendre. Nikola Jokic et sa bande serrent un peu le jeu en fin de quart-temps (29-28). Néanmoins, les joueurs d’Orlando sont bien plus agressifs face à une équipe qui évolue sur un faux rythme, sans adresse de loin. Denver n’impressionne pas mais remporte tout de même cette première période (52-54).

En deuxième mi-temps, Christian Braun se met à courir en attaque. Avec quelques stops et quelques paniers en transition, plus enfin des shoots à 3-pts, les Nuggets montent d’un cran et font un premier écart.

Avec cinq points de Jamal Murray pour conclure le troisième quart-temps, ils prennent même un matelas confortable (77-93). Ils retombent néanmoins dans le style assez pauvre de la première période pour terminer le match. Aaron Gordon assure quelques paniers face aux dunks d’Anthony Black et les champions 2023 s’imposent 100-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un quart-temps pour faire la différence. Les Nuggets n’ont clairement pas fait leur meilleur match de l’année, ni même du mois de janvier. Ils ont assuré le minimum en réussissant un seul quart-temps, le troisième. Ils l’ont remporté 39-25 et ça suffit pour repartir d’Orlando avec la victoire.

– Triple-double pour Nikola Jokic. Le triple MVP a fait son match avec 20 points, 14 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 3 contres. Le tout en seulement 30 minutes et trois quart-temps puisque Michael Malone n’a pas eu besoin de lui dans le dernier acte de cette partie.

– Orlando dans le dur. Avec cette défaite, le Magic confirme ses difficultés récentes et reste désormais sur trois revers de suite. Heureusement, le calendrier des prochains jours est clément avec des matches contre Toronto et Portland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.