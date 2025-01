Le grand défi du Magic en 2025 : trouver de l’adresse extérieure

Le Magic a plutôt été héroïque depuis le début de saison, résistant aux blessures de ses joueurs majeurs, que ce soit les longues absences de Paolo Banchero et Franz Wagner, la fin de saison prématurée de Moritz Wagner ou à un degré moindre les forfaits plus ponctuels de Jalen Suggs et Gary Harris. Troisième de la conférence Est début décembre, Orlando s’est longtemps accroché à la quatrième place jusqu’à ce que la récente mauvaise série des Floridiens ne vienne faire retomber la formation de Jamahl Mosley à la sixième place dans la hiérarchie.

L’enchaînement du match à Minnesota suivie de la double confrontation avec Milwaukee puis un déplacement à Boston a laissé des traces au classement mais pas seulement. Le Magic s’est ouvertement penché sur un mal récurrent un peu occulté depuis le début de saison : l’adresse à 3-points.

Un pourcentage historiquement bas

Avec 30.4% de réussite dans l’exercice, Orlando est la pire équipe de la ligue dans le domaine derrière Washington qui culmine à 33.8%. En 36 ans d’existence, la franchise floridienne n’a fait pire qu’une seule fois, lors de sa toute première saison, en 1989/90 avec 29.5% d’adresse. Ce qui n’avait pas alerté Jamahl Mosley jusqu’à présent a été mis en lumière lors du dernier match perdu à Boston, avec un piteux 5/32 derrière l’arc, là où les Celtics, maîtres du genre, ont terminé à 17/37. Malgré la tempête, le coach du Magic garde confiance en ses hommes et en son plan de jeu.

« Il faudrait revoir le match et voir si on prend les bons tirs à chaque fois. Je pense qu’il y en a une bonne partie », a-t-il plaidé. « On doit continuer à faire les bons choix. Je ne suis jamais découragé tant qu’on se procure les bonnes positions de tir ».

Les chiffres viennent en effet accréditer la conviction du coach. Sur 37 tentatives en moyenne, le Magic se procure 20.2 tirs qualifiés comme « grand ouverts », à savoir lorsque le premier adversaire est situé à environ 1m80 du tireur. C’est la 9e meilleure moyenne de la ligue. Le problème, c’est tout simplement que les tirs ne tombent pas dedans pour l’instant, et que ces lacunes deviennent parfois difficiles à masquer, comme à Boston.

Même KCP est maladroit

« C’est presque impossible à surmonter quand tu mets cinq paniers à 3-points dans un match et que l’adversaire en met 17. Juste mathématiquement, c’est vraiment dur de gagner un match », a confirmé Paolo Banchero, le seul du groupe à surnager avec son 37.3% de réussite dans l’exercice.

Pour le reste de l’équipe, on déplore aujourd’hui neuf joueurs en dessous de 32% de réussite alors qu’ils prennent plus de deux tentatives par match : Kentavious Caldwell-Pope (31.7%) qui est pourtant référencé comme un spécialiste du genre, Jalen Suggs (31.2%), Tristan Da Silva (30.9%), Jett Howard (30.7%), Caleb Houstan (30.7%), Cole Anthony (30.3%), Jonathan Isaac (24.6%), Anthony Black (23.9%) et Wendell Carter Jr (20.3%). Pour Jonathan Isaac, ces chiffres illustrent aussi le fait que les blessures récurrentes et à répétition ont continuellement bouleversé les rôles de chacun.

« Je pense qu’on est toujours en train de gérer ça. C’est toujours un peu la même chose, quand un gars se blesse, on doit passer par une période où on revoit notre façon de jouer », a-t-il rappelé, qui voit donc les retours de Paolo Banchero, Franz Wagner (et Jalen Suggs) d’un bon oeil. « Cela va sans dire. On va s’ajuster et on trouvera une solution ».

Rendez-vous au printemps

Le tir extérieur est aussi une question de mental, et celui des shooteurs floridiens est visiblement trop friable en ce moment. Comme leur entraîneur, les joueurs sont adeptes du même discours : continuer, jusqu’à ce que la réussite finisse par revenir.

« On doit rester confiants en tant qu’équipe. On l’a senti contre Boston. Dès que quelques-uns d’entre nous ratent quelques tirs, tout le monde pense que c’est la fin du monde, et j’en suis aussi coupable. Il faut qu’on reste consistants, qu’on croit en notre travail, et les tirs vont finir par tomber. On travaille beaucoup, donc j’ai bon espoir pour que ça change, et on va commencer à mettre des tirs », ajouté Cole Anthony.

Pour continuer de s’accrocher, les joueurs du Magic pourront se référer à leurs chiffres de la saison dernière, lorsque l’équipe de Jamahl Mosley était déjà l’une des équipes les moins adroites de la ligue, avec un petit 34.8% d’adresse avant le All-Star Game, soit le deuxième pire pourcentage de la ligue. Un mal que les Floridiens avaient réussi à corriger sur la fin de saison pour terminer à 35.8%, à la 19e place de la NBA.

C’est tout le mal que Jonathan Isaac souhaite à ses acolytes : « Les tirs vont tomber, et ça va arriver au bon moment. Si je pouvais choisir un moment où devait bien shooter, je choisirais que ce soit à la fin de la saison », a-t-il conclu avant la réception de Denver aujourd’hui, l’une des équipes les plus adroites avec un joli 38.5% de réussite de loin.